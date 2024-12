Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

vorrei condividere la situazione di molti rifiuti a terra da giorni in Via Lagrange a Modena, nel Villaggio cosiddetto 'Giardino'.Tutto sembra fuorché un giardino. Hera non è in alcun modo contattabile, ormai non è più possibile con alcun Ente parlare con un essere umano, e mi sono ormai stancata di fare segnalazioni sul Rifiutologo, che non hanno mai prodotto alcun esito. Si tratta di rifiuti 'comuni' in sacchi né gialli né blu, quindi non verranno mai raccolti?E' fuori discussione che molti cittadini modenesi, residenti nel quartiere, abbandonano evidentemente i rifiuti a terra; tuttavia mi chiedo: una volta che i rifiuti sono lì, abbandonati a terra, non è forse Hera che li deve raccogliere? O chi invece? Ma gli addetti alla raccolta meccanizzata non scendono mai dal mezzo per raccogliere rifiuti a terra, sia mai!La situazione descritta è della sera del 23 dicembre; ci approssimiamo quindi alle festività in questa indecente situazione.Auguro a tutti un sereno Natale, aggiornerò senz'altro della situazione che si verrà a creare nei giorni di Natale, i giorni di maggiore produzione di rifiuti.Cordialmente