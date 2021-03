'Vittime Covid: la commemorazione politica senza azione è retorica'

'Sono 103mila morti in Italia! Nella mia citta', si commemorano oggi i 1501 decessi a Modena e Provincia. Retorico tutto questo. Il modo migliore non e' tanto commemorare, che ci puo' anche stare, ma agire. Agire attraverso un cambiamento sistemico, agire attraverso fonti e risorse, investire sulla prevenzione e sull'ambiente in termini di qualita' dei servizi e di vita delle persone. Rendere giustizia. A oggi cos'è stato fatto? Io vedo le stesse cose...avete chiuso e poi quando riaprirete? Nascondersi dietro ad un vaccino non e' la soluzione: la maggior parte delle vittime erano anziani dentro alle CRA , perso il tracciamento, non potenziato il servizio, strutture vecchie e fatiscenti, poco personale, sovraffollamento. ..oss e infermieri ridotti a turni massacranti per carenza di personale.Perche' sono deceduti in tanti? Perche' gli operatori non hanno avuto un regolare tracciamento? Non ha funzionato e ora commemorate i morti, dovete chiedere scusa ai morti rendergli giustizia e proteggere quelli ancora in vita. Queste cose da preti lasciateli ai preti con la celebrazione delle messe...voi politici dovete proteggere i vivi! Il vostro servizio è questo. In che cosa è cambiato il sistema? Non vedo nulla. Non potete tenere chiuso senza un metodo di prevenzione con contenuti. Parole...quante parole. Io oggi non scendo in piazza a commemorare, a mia madre non piacerebbe, io continuo con operatori, famigliari e tecnici a chiedere un cambiamento con investimenti, programmi e contenuti. Questo e' la nostra commemorazione ora. Quando noi siamo scesi in piazza per commemorare i decessi della prima ondata e chiedere un cambiamento sostanziale nessuno di voi è sceso per unirsi a noi. Solo gli amici del M5s, Rifondazione e Potere al Popolo. Chiusi dietro alle finestre del Palazzo Comunale dietro ai vetri ogni tanto qualcuno guardava giù. Noi siamo quella storia che continuate a non ascoltare'