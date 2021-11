9 Novembre, Giorno della Libertà: ricordarlo nelle scuole

'La legge 61 del 2005 ha riconosciuto il 9 novembre “Giorno della libertà” in ricordo della caduta del Muro di Berlino. Auspico che quest’anno, secondo gli intenti della Legge promulgata durante il Governo Berlusconi, nelle scuole di tutta Italia si organizzino incontri e iniziative a ricordo di quell’importantissimo “evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”. Altrimenti il rischio è che questa importantissima ricorrenza venga trascurata e passi sotto silenzio, come purtroppo accaduto negli anni precedenti. Peraltro il 2021 è un anno dalla valenza altamente simbolica poiché ricorrono i sessanta anni dalla costruzione di quel Muro che divise per anni l’Europa. Come Forza Italia ci siamo mobilitati organizzando un momento di ricordo e riflessione, per il prossimo martedì’ 9 novembre, dalle 18 alle 19, via web. L’esercizio della memoria aiuta noi tutti ad onorare al meglio il nostro impegno politico'Enrico Aimi, senatore e coordinatore regionale per Forza Italia