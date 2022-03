Categoria: Sport

Il Modena di Tesser non si ferma. Altri tre punti conquistati in una trasferta combattuta, contro la Carrarese, finita con 5 gol, 2-3 per il Modena che con 74 punti allunga di nuovo in vetta il distacco dalla Reggiana. (38) scesa in undicesima piazza e fuori dai play-off: la rete di Silvestri e la doppietta ..

12 Marzo 2022 - 20:03