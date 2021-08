Covid, cancellato il Gran Premio del Giappone di Formula 1

Gli organizzatori del circo della Formula 1 hanno annunciato che il Gran Premio del Giappone del 2021 è stato cancellato. Gli organizzatori della gara parlano di “complessità” legate alla pandemia da Covid-19. Oggi è stato annunciato che la gara inizialmente prevista lungo il circuito di Suzuka non si svolgerà.L’evento, che è stato annullato anche l’anno scorso a causa del nuovo Coronavirus, si sarebbe dovuto svolgere a metà ottobre e sarebbe stata la terza manifestazione di un triplo appuntamento pianificato, dopo il Gran Premio di Russia e il GP di Turchia (riprogrammato).“A seguito delle discussioni in corso con il promotore e le autorità in Giappone, il Governo giapponese ha preso la decisione di annullare la gara di questa stagione a causa delle complessità in corso per la pandemia nel Paese”, si legge nella nota odierna.