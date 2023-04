111 anni di Modena Calcio, apre oggi anche il museo virtuale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono le parole con cui la società gialloblù ricorda il compleanno del Modena Calcio e lo fa anche lanciando una iniziativa virtuale. È online infatti da poche ore il museo virtuale del Modena FC. Una trasposizione multimediale del museo già presente in forma embrionale all'interno dello stadio. All'interno del museo accessibile con link diretto o dal sito www.



modenacalcio.



com è direttamente il Presidente a ricevere i visitatori tra le pagine della storia gialloblù. Il percorso, da costruire all'interno di una panoramica a 360 gradi è definita come 'La strada online dei ricordi: dalla fondazione al Caffè Cacciatori al double 2022 con il ritorno in Serie B e la Supercoppa di Serie C'.Cinque ere che riassumono una sola passione e tante emozioni. Fotografie, cimeli, video e reperti per un viaggio virtuale nella storia del Modena. La prima pagina di una proposta editoriale in continuo aggiornamento ed evoluzione.L’ambiente virtuale è stato creato dalla sinergia tra il Modena FC e Johannes, experiential technology partner del club.