15-0: l'ultima amichevole del Modena è una valanga di gol

Ultimo test per il Modena prima dell’inizio ufficiale della stagione, domenica sera al Braglia in Coppa Italia con il Catanzaro (già venduti oltre 2mila tagliandi).La squadra di Tesser ha superato La Modenese (Eccellenza) con il risultato di 15-0. Nel primo tempo sono andati a segno Armellino, Bonfanti, Minesso e Tremolada, quest’ultimo con un tocco vellutato dal limite.Sotto lo sguardo attento del presidente Carlo Rivetti, nella ripresa il resto dei gol: poker per Falcinelli e Diaw, poi gioia anche per Ponsi, Giovannini e Duca.Inizialmente il tecnico Tesser ha schierato questa formazione: Gagno, Ciofani, Piacentini, Cittadini, Renzetti, Panada, Mosti, Armellino, Tremolada, Marotta, Bonfanti.Un buon test in vista dell’impegno di Coppa, i biglietti sono in vendita sul sito vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket di città e provincia.