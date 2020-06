200 abbonamenti nel primo giorno: a Modena Volley torna il sorriso

E' scattata oggi la possibilità di rinnovo in prelazione degli abbonamenti per la prossima stagione 2020/21 di Modena Volley e ancora una volta il pubblico gialloblù ha risposto in modo straordinario. Sono state oltre 200 le tessere sottoscritte, mai nella gestione del presidente Catia Pedrini si era toccato numero simile nel primo giorno di rinnovo. Tantissime sono state le richieste da parte dei tifosi, di non godere dello sconto del 30% e pagare l'intero importo dell'abbonamento.

'Quello di oggi è un record che commentiamo con una sola parola. Grazie. Modena Volley ha chiamato... Modena ha risposto' - ha affermato Catia Pedrini