4-2-3-1 senza Caso e Defrel: contro Juve Stabia il gioco si fa duro

Quelle brutte nel gioco, in cui il Modena vince, e quelle dove il gioco c'è ma si perde. Quelle in cui si subiscono meno azioni ma si prendono gol e quelle in cui succede il contrario. Quella in cui la prestazione non va d'accordo con il risultato, anche parziale. Ed è così che pur di vincere in casa Bisoli non disdegna la possibilità di una gara sporca. 'Ci vogliono anche queste partite e adesso l'importante è smuovere bene la classifica'.







Venendo al campo la Juve Stabia agli occhi di Bisoli è una squadra forte soprattutto fisicamente ma anche sul piano mentale. 'Non hanno paura, anzi cercano il contatto diretto, fisico'. Per la prima volta poi pensando al futuro del Modena, Bisoli è possibilista sulla sua permanenza. Soprattutto quando si parla della possibile crescita fino alla serie A. Un obiettivo richiamato anche dalla notizia delle ultime ore dell'avvenuto passaggio ultimo, in consiglio comunale a Nonantola, per il via libera al progetto del nuovo centro sportivo, che Bisoli vede come elemento che potrebbe nei prossimi anni accompagnare il raggiungimento dell'obiettivo della serie A. Nei prossimi anni, però. 'Quest'anno l'obiettivo rimane la parte alta della classifica' - conclude il mister.