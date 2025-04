A Prato il Cittadella vince in rimonta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sotto il diluvio di Prato, il Cittadella riesce a vincere, in rimonta per 3-1 contro gli uomini di mister Mariotti. I ragazzi di Gori subito vicino al gol con Wilfred Osuji. L’ex centrocampista del Modena, ci prova dal limite dell’area, tiro a giro sul secondo palo. Sfera che termina di poco a lato. Ancora squadra ospite dalla distanza, questa volta colui che ci prova è Federico Sala che, sempre dalla media distanza, scaglia un tiro che Gariti para in presa plastica. Prima conclusione anche per la formazione di casa, il Prato arriva al tiro con Pereira, palla telefonata tra le braccia di De Fazio. A passare in vantaggio è la formazione pratese che si porta sulla’1-0 con Pereira che anticipa il difensore del Cittadella e insacca alle spalle di De Fazio.

Super occasione per il Cittadella che va vicinissimo al pareggio, il Prato perde palla sulla propria trequarti, Mandelli riconquista la sfera, con una percussione arriva da solo al limite dell’area, calcia a botta sicura, la palla sfiora la traversa e termina clamorosamente sul fondo. Finisce il primo tempo, senza recupero, tra Prato e Cittadella con la formazione toscana in minimo vantaggio. Inizia il secondo tempo ed il Prato può usufruire di una punizione da zona molto interessante, cross in mezzo, la difesa del Cittadella allontana mentre sulla ribttuta, la conclusione termina oltre la linea di fondo campo. Il Cittadella realizza la rete dell’1-1. Cross dalla sinistra di Martey, Osuji di testa impatta bene, Gariti respinge ma la palla rimane lì, come un rapace si avventa sulla preda, così Formato sulla sfera e insacca il gol del pari.

Dopo pochi istanti, ancora padroni di casa in avanti, il Prato può rendersi pericoloso su calcio d’angolo, ma i difensori modenesi allontanano alla grande. Punizione per il Prato, Di Stefano sul pallone, calcia direttamente in porta. De Fazio, in tuffo, manda in corner. Sala ci prova, palla altissima. La formazione di Gori mette la freccia e passa in vantaggio, Osuji calcia a botta sicura, Gariti è abbastanza indeciso nel suo intervento, palla in gol. Prato - Cittadella Vis Modena 1-2. Il Cittadella si porta sul 3-1, il terzo gol modenese porta il nome di Marco Guidone. Il Prato non ci sta, ci prova su calcio d’angolo, De Fazio respinge alla grande, poi la retroguardia del Cittadella sventa il pericolo. Ci prova Giusti in girata ma Boccaccini salva sulla linea. La palla per il 4-1 è sui piedi di Osuji ma Gariti para egregiamente. Dopo sei minuti di recupero, termina la contesa.Prato - Cittadella Vis Modena 1-3Reti: 20’pt Pereira, 6’st Formato, 19’st Osuji, 36’st GuidonePrato: Gariti, Ciavarelli (23’st Giusti), Videtta (23’st Mazza), Conson, Cozzari, Pereira, Galliani (38’st Diana), Di Stefano, Girgi, Remedi (25’st Rossi), Azizi (23’st Iuliano). A disposizione: Fantoni, Magazzu, Scarafoni, Innocenti. All. MariottiCittadella Vis Modena: De Fazio; Fort, Sabotic, Boccaccini; Martey (32’st Sardella), Osuji, Teresi (47’st Berziga), Mandelli, Carretti; Formato (38’st Bertani), Sala (18’st Guidone). A disposizione: Piga, Diletto, Aldrovandi, Rovatti, Mora. All. GoriArbitro: Nonnato di RovigoAmmoniti: Galliani, Cozzari, IulianoNote: 6 minuti di recupero secondo tempo'Sono contentissimo per questa vittoria. Siamo venuti qui senza Aldrovandi, Andreotti, Marchetti, Manzotti, Serra, Tesa e Fontana più Mora messo ko dalla bronchite e Rovatti che aveva un problema muscolare ed era in panchina ma non poteva entrare - commenta mister Gori -. Venire qui senza 9 possibili titolari, alcuni dei quali ko solo a ridosso della gara, non era facile e voglio fare un applauso di cuore a tutti i miei ragazzi e a tutto lo spogliatoio, ho un gruppo encomiabile, basta dire che Sabotic ha giocato con una caviglia enorme ma non potevamo fare diversamente perché non c’erano altri difensori. Nonostante questa situazione abbiamo battuto una squadra forte. Anche nel primo tempo abbiamo fatto bene pur essendo sotto. La salvezza? Mancava solo la matematica ormai eravamo salvi virtualmente da qualche gara. Ma questo aumenta i meriti dei ragazzi: come aveva detto muster Mariotti che stimo molto era la gara in cui facevano la differenza gli stimoli, sono felice di aver visto una squadra che poteva venire qui magari senza grandi motivazioni fare invece una gara del genere, ribaltarla nel secondo tempo e saper soffrire alla fine, è entrato anche un ragazzo della Juniores e questo ci dà ancora più soddisfazione'.Marco Mariotti, allenatore del Prato, a fine gara è molto arrabbiato coi suoi giocatori: 'Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, una partita che stavamo controllando senza problemi, nella ripresa abbiamo concesso troppo e questa è una cosa inconcepibile tant'è che domani ho tolto il giorno di riposo, ci si allena alle 10.30. Un atteggiamento, quello del secondo tempo, che non può essere giustificato. Al primo errore che facciamo, ed era già successo in casa, sembra che ci caschi il mondo addosso: questo non va bene. In casa prendiamo sempre gol, fuori è da 4 gare che non lo prendiamo: perché? Questo non va bene assolutamente'.