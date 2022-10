A Rimini le piccole atlete della Ginnastica Spilambertese brillano

Le piccole atlete classe 2012 della Ginnastica Spilambertese brillano nella prima prova della fase regionale Allieve GOLD 3A di ginnastica artistica svoltasi a Rimini lo scorso weekend. Bianca Barani, Mia Conversano, Bianca Graziosi, Sofia Silvagni e Bianca Venturelli, guidate dai tecnici Edoardo Melotti Rosti e Milena Mattiolo, si sono distinte tra le squadre partecipanti portando a termine un’ottima gara su tutti e quattro gli attrezzi e posizionandosi al primo posto davanti alle compagini più prestigiose dell’Emilia Romagna. Un risultato che offre buone aspettative per la qualificazione alla fase interregionale prevista a novembre, dopo la seconda prova di qualificazione che porterà le piccole ginnaste a Cesena il 22 ottobre.La Spilambertese ha partecipato alla stessa gara anche nella categoria Allieve Gold 3B prevista per le atlete classe 2010-2011, con Benedetta Biagini, Anna Calveri, Ludovica Piccinni e Giorgia Venturelli, raggiungendo la nona posizione.

