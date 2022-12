A Santo Stefano il Modena di scena a Bolzano contro il Sud Tirol

Modena in campo per l’ultima gara del 2022, che è anche l’ultima gara del girone di andata; i gialli sono di scena allo stadio Druso di Bolzano, contro il Sud Tirol, formazione contro la quale hanno una tradizione negativa.Il Modena ha giocato a Bolzano solo 5 volte contro il Sud Tirol; 4 volte in campionato e 1 volta lo scorso 14 maggio per la supercoppa di serie C: questa partita, decisiva per l’assegnazione della supercoppa di serie C, che è anche l’ultimo incrocio tra le due squadre, costituisce ad oggi l’unico successo dei gialli a Bolzano; nei 4 precedenti di campionato, tutti giocati in serie C, il Modena infatti ha sempre perso.Il Sud Tirol è in piena zona playoff a quota 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, condite da 21 reti segante e 22 subite; in casa, su 9 gare disputate, ha totalizzato 12 punti, conquistati grazie a 2 vittorie, 6 pareggi e 1 sola sconfitta, accompagnate da 11 reti segnate e 10 subite; una formazione brava a giocare di rimessa, sulle ripartenze, e che fa della corsa e della forza fisica le sue caratteristiche principali.Il Modena troverà dunque un avversario forte, capace di dare battaglia, e che è reduce dalla vittoria esterna contro il Cittadella, dunque con il morale a mille e pronto a giocarsi la vittoria.I gialli dovranno pertanto essere bravi a giocare una gara attenta sia dal punto di vista fisico e mentale, e a non lasciare campo e spazio alle ripartenze dei locali; serviranno concentrazione e massima predisposizione, condite da grinta e cattiveria agonistica, oltre alla capacità di giocare con fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità.

Per la formazione, sono tante le incognite, la più grande quella di sostituire Tremolada, che nelle ultime gare era apparso in grande forma; si aggiungono anche le non perfette condizioni di Azzi, che in settimana ha lavorato a parte, e di Coppolaro e Diaw, vittime nelle ultime ore di postumi influenzali.



Tesser dovrebbe fare ricorso al consueto 4-3-2-1, anche se non sono escluse altre soluzioni; per gli interpreti, il mister deciderà come sempre negli istanti che precedono il calcio di inizio; davanti a Gagno, dovrebbe esserci la linea a quattro composta da Coppolaro (altrimenti pronto Oukhadda), Silvestri, Pergreffi e uno tra Ponsi e Renzetti, con Cittadini che scalpita per una maglia; a centrocampo conferma per il trio Magnino, Gerli e Armellino; le incognite sono davanti; Diaw (in dubbio) o Bonfanti supportati da Falcinelli e uno tra Marsura, Duca, Giovannini; oppure, in caso di doppio centravanti (Diaw e Bonfanti) allora forse solo Falcinelli; rimane anche l’incognita Gargiulo, che il mister potrebbe fare debuttare dall’inizio, e in questo caso potrebbero variare le posizioni di partenza; il mister farà delle valutazioni anche sulla base di come giocherà il Sud Tirol.



Arbitra Dionisi di L’Aquila, con cui il Modena non ha precedenti; 4 invece i precedenti del Sudtirol, che con l’arbitro abruzzese non ha mai perso, con 2 vittorie e 2 pareggi.



Calcio di inizio lunedì alle 15 al Druso di Bolzano, che sarà strapieno di tifosi gialloblù; dopo la prima dotazione di 700 biglietti, polverizzati in poche ore, su richiesta del Modena ne sono stati messi a disposizione dei tifosi gialloblù altri 400, anch’essi andati esauriti in poche ore.



Il campionato di serie B, osserverà poi la consueta sosta natalizia, e riprenderà sabato 14 gennaio 2023 con la prima gara del girone di ritorno, che vedrà i gialli impegnati sul terreno della capolista Frosinone.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc