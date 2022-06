A tutto camp, a Cesenatico il volley unisce 400 bimbi e ragazzi

Tre giornate di meeting, tuttora in corso, con la collaborazione di Volley Stadium Mirandola, Nova Motors All Cars (Mirandola) e Sibella Creazioni (Hand Made Jewels di Poggio Rusco), tra istruttori, allenatori, tutors e campioni presenti all’edizione 2022 di “A TUTTO CAMP”, il Summer Camp Sport & Fun che approderà all’EUROCAMP di Cesenatico dal 26 giugno al 2 luglio e dal 10 al 16 luglio festeggiando 15 anni di attività con un sold out che vede iscritti oltre 400 bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, residenti a Mirandola, Carpi e nelle provincie di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Mantova, Verona, Brescia e Milano.Al fondatore e agli allenatori storici del Volley, Luciano Molinari, Giuliano Marasca, Erika Corsi, Guido Beccari e Carlo Bonfatti, si sono uniti, negli anni: Emiliano Lanci, Maestro di Arti Marziali Shoot Team Academy (Modena); Società Nazareno Basket Carpi; Luigi Zottoli, responsabile Area Tecnica ed Organizzativa Società Calcio Mirandolese F.C. - Folgore Club (Mirandola); Cristiana Cappi, Licia Baraldi e Sonia Greco, insegnanti della Scuola di Danza Khorovodarte (Mirandola) per la Danza Classica; Barbara Freda e Irina Osadchaya, insegnanti della Palestra Pantheon Joy Club (Mirandola) per Danza contemporanea e Hip Hop; Sara Bencivenni, insegnante di Danza classica, contemporanea e moderna, oltre ad altri collaboratori e professionisti.Volley, Basket, Calcio, Danza, Arti Marziali - Sport & Fun, sono infatti le discipline principali del Camp 2022, che vedranno alternarsi istruttori e preparatori atletici qualificati insieme ad atleti di primo livello e a campioni dello sport (alcuni dei quali germogliati nella Volley Stadium e tra gli ex allievi del Camp) che, in qualità di ospiti residenti, arricchiranno di conoscenze e di stimoli la full immersion di esperienze dei bambini e dei ragazzi.Un team di fuoriclasse, come Tai Agüero, Vittoria Prandi, Beatrice Giroldi, Samuel Frascio, Sara Santoro… e molti altri, promotori e protagonisti delle giornate di preparazione e di confronto del Nova Motors Athletic Meeting. Tra i motivi di maggiore orgoglio degli organizzatori, a fronte dei risultati conseguiti sia sul piano sportivo che delle relazioni umane in 15 anni di attività, la consapevolezza di avere creato, innovato e ottimizzato, un progetto vincente di divulgazione dei valori dello sport e dell’aggregazione come elementi fondanti della formazione. Un grazie speciale, quindi, a tutti i ragazzi incontrati dal 2008 ad oggi, agli atleti, alle famiglie e alle imprese che, di anno in anno e con fiducia, sostengono e accompagnano con entusiasmo “A TUTTO CAMP” dimostrando, concretamente e una volta di più, che la collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni genera ottimi frutti.