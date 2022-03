Accuse al Modena calcio, serve la cultura della sconfitta

In questi giorni sono salite alla ribalta delle cronache, anche nazionali, le deliranti (per usare un eufemismo) dichiarazioni provenienti da oltre Secchia, all’indomani della partita tra Cesena e i cugini in maglia granata.Dapprima il Presidente, nell’intervallo della gara, e poi, a ruota, il direttore sportivo, arrivato a insinuare che la sua squadra sarebbe deliberatamente danneggiata dagli arbitri, di cui i cugini sarebbero vittime designate, perché, stando a detta ricostruzione dei fatti, il Modena sarebbe il “prescelto” per la promozione.Il direttore sportivo granata, dopo avere lanciato il sasso, si è però sbrigato a nascondere la mano, dicendo che non avrebbe le prove di quanto sostiene… Forse sarebbe stato meglio tacere del tutto, perché, come recita un vecchio adagio, bel tacer non fu mai scritto.Le dichiarazioni di cui sopra e ormai all’ordine del giorno, provengono da due massimi dirigenti della squadra granata, che hanno peraltro lavorato a Modena e anche con profitto, regalando anche, uno in particolare, grandi soddisfazioni sportive ai tifosi gialloblù; perchè di sport si tratta, in questo caso, niente altro che sport.Dispiace sentire due ex gialloblù, sputare nel piatto e verso la tifoseria, e anche verso l’ambiente, in modo così violento, e, in questo particolare momento storico, anche fuori luogo, con un livore e una cattiveria oltremodo non giustificate, posto che dalla sponda gialloblù, giustamente, nulla in tal senso è mai trapelato; anzi, da Modena si è sempre fatto cenno al grande e bellissimo campionato che i due contendenti stanno disputando; non era mai accaduto, nel corso della storia, che entrambe le squadre sulle sponde del Secchia, nella stessa stagione, si giocassero la promozione in serie B così gomito a gomito, addirittura giocando un derby, quello di ritorno, appaiate al primo posto in classifica.Un grande momento di sport, che meriterebbe ben altro contesto, specie da oltre Secchia.Il campionato, e il calcio, vanno giocati sul campo, e come insegnava un celebre sportivo, chi vince esulta e chi perde spiega.Il Modena ha sempre risposto sul campo; ha vinto 24 partite su 33, di cui 14 consecutive, record assoluto; ha vinto 13 volte su 17 fuori casa, totalizzando fino ad ora 42 punti, a meno 3 dal record di punti fuori casa, 45, detenuto dalla Ternana, record che può essere battuto; ad inizio stagione i gialli, non particolarmente brillanti, erano precipitati a -11 dai cugini granata, e ora sono a + 5, recuperando quindi, fino ad ora, 16 punti complessivi; il Modena avrà certamente subito torti arbitrali, come tutte le squadre, e come tutte le squadre avrà beneficiato di decisioni favorevoli, ma è il rischio collegato al gioco del calcio; il portiere sbaglia l’uscita, l’attaccante sbaglia un gol o un rigore, l’arbitro può sbagliare una decisione.Nel calcio, come in generale nello sport, sono più alte le percentuali di sconfitta che di vittoria; il girone è composto da 20 squadre, ma una sola salirà direttamente in serie B, una sola vincerà il campionato, e dunque le altre 19 saranno sconfitte; un ventesimo, vale a dire il 5%, uscirà vincente, mentre, la percentuale di squadre sconfitte sarà del 95%.Serve la cultura della sconfitta. Imparare a perdere per imparare a crescere e a vincere; serve anche smorzare i toni, perché si parla solo di calcio, e solo di sport, e il campionato non è ancora finito.Serve anche rispondere sul campo, in modo leale e corretto, giocando sempre al massimo delle proprie possibilità.