Al Braglia arriva il Mantova: Modena in cerca di conferme

Modena in campo al Braglia per dare continuità di prestazioni, dopo la bella prova offerta contro la Cremonese, e per cercare la prima vittoria del campionato e invertire il trend della “pareggite”.Di scena oggi il Mantova, in una partita molto sentita dalle due tifoserie; i biancorossi hanno giocato a Modena in 26 occasioni, di cui 4 in Coppa Italia; nei precedenti complessivi ci s0no 9 vittorie del Modena, 14 pareggi, e 3 vittorie del Mantova; l’ultima al Braglia risale al 14 marzo 2021, campionato di serie C, finì 1 a 1, rete di Tulissi; il Mantova non vince a Modena in campionato dal 3 dicembre 1978, serie C,finì 2 a 1 per i virgiliani.

Il Mantova ha giocato fuori casa fino ad ora 12 partite, conquistando 9 punti, frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 5 sconfitte, condite da 14 reti segnate e 20 subite.Una squadra comunque equilibrata che sa farsi rispettare, insidiosa, e che arriverà al Braglia cercando di giocare la propria partita e trovare punti importanti; gli ospiti precedono il Modena in classifica di un solo punto e coltivano sogni e ambizioni da playoff; il Modena sarà chiamato a giocare una partita di grande attenzione, corsa, cattiveria agonistica, applicazione tattica, fisica e mentale, per cercare di portare a casa i tre punti che in ottica di classifica, ambiente e autostima della squadra sarebbero di fondamentale importanza.

Per provare a vincere la partita di oggi, Mandelli avrà a disposizione la intera rosa, con la sola esclusione del lungodegente Pergreffi; si rivede invece tra in convocati Alberti, che radio mercato nelle ultime ore ha dato quale probabile partente; assente anche Ponsi, mentre figura tra i convocati Cauz, il cui impiego dall’inizio resta in dubbio e sarà valutato dai medici; non è tra i convocati il neoacquisto Kamate, mentre appare Seculin, che ridebutta quale secondo di Gagno.Il mister avrà dunque ampia disponibilità per l’undici iniziale, e le scelte andranno nella direzione del solito modulo ormai collaudato della sua gestione. Per le scelte iniziali, salvo imprevisti, davanti a Gagno, dovrebbero giocare una linea a tre con Dellavalle, Zaro e uno tra Caldara e Cauz; a centrocampo a destra uno tra Di Pardo e Magnino, con il primo favorito; Gerli e Santoro centrali, e a sinistra conferma per Cotali. Davanti, sicuri Palumbo e Caso a sostegno di uno tra Mendes e Defrel, al momento in ballottaggio tra loro. Mandelli si riserva le ultime scelte negli istanti che precedono il fischio di inizio; fuori dalle scelte Abiuso, dato partente e in queste ore accostato alla Sampdoria, e che non rientra nemmeno tra i convocati; nelle prossime ore attesa l’ufficialità del suo passaggio in blucerchiato.Arbitra la partita Rutella di Enna, con il quale il Modena ha 9 precedenti, con 1 sola vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, l’ultima delle quali a La Spezia lo scorso novembre che costò la panchina a Bisoli; con l’arbitro siciliano, il Mantova ha invece una sconfitta nell’unico precedente fin qui disputato.Appuntamento per il calcio di inizio alle ore 17.15 allo stadio Braglia, davanti alla solita cornice di grande pubblico che spingerà il canarino verso tre punti che sarebbero fondamentali per classifica, ambiente, e morale.In arrivo oltre 1600 tifosi mantovani pronti a vendere cara la pelle del tifo; la Montagnani come sempre sarà brava a fare la sua parte.