Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













René Arnoux ha legato parte della sua storia agonistica e umana alla rossa, e ricorda con affetto il tempo passato a Maranello fra gli anni '70 e '80 con il drake Enzo Ferrari 'momenti che non dimenticherò mai'. Ma spiega anche differenza fra le F1 di ieri e di oggi 'oggi si è migliorato il comfort per i piloti con sterzo e freni dolci, e quando li vedo a Montecarlo dopo la gara saltano sul podio mentre quando le guidavo io era tutto duro... freni, volante, e a fine gara si arrivava distrutti', specifica.Dentro i box del circuito ci sono le Formula 1 guidate anche da Michael Schumacher; intorno i meccanici lavorano agli assetti e alla preparazione per i diversi clienti proprietari delle monoposto prima di entrare in pista. Per il pilota Andrea Bertolini, sassolese, da 30 anni in Ferrari, 'essere parte di questa grande famiglia è un orgoglio, è un onore' e 'difendere i colori del cavallino sulle piste di tutto il mondo è qualcosa di emozionante. Essere qui al Mugello per noi è una festa da vivere insieme a tutti i piloti, i clienti, gli appassionati e i tifosi della Ferrari'. Premiazione anche per i vincitori dei campionati monomarca delle diverse nazioni, con grande festa finale domenica 25 ottobre, e ingresso al prato aperto gratuitamente al pubblico.