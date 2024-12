Al Palapanini Modena si arrende a Milano: girone chiuso a ottavo posto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena prova a tornare in partita con Buchegger al servizio, ma gli ospiti mantengono alto il livello di attenzione e concentrazione: ace di Louati, 18-25 e 0-2. Milano comincia meglio pure il terzo set, ace di Schnitzer e 3-6. La formazione di Giuliani non molla e prova a reagire, Massari non sbaglia e 15-15. Si gioca punto a punto, è Modena a passare in vantaggio con il muro di Rinaldi su Reggers: 22-20 e timeout Piazza. Rinaldi è scatenato e con sei punti consecutivi di cui due ace permette ai gialloblù di portare a casa il terzo parziale, 25-21 e 1-2. Prevale l’equilibrio in avvio di quarto set, 8-9 con ace di Rinaldi e timeout Milano. Modena passa avanti: 16-14 con attacco di Buchegger e timeout Piazza. I lombardi rispondono colpo su colpo e con Kaziyski in battuta conquistano l’intera posta in palio, 20-25 con Schnitzer a segno e 1-3. Modena conclude dunque il girone d’andata all’ottavo posto e nei quarti di Coppa Italia, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 20.30, sfiderà la capolista Perugia in trasferta. Domenica 15 dicembre, ore 20.30 al PalaPanini contro Piacenza, prenderà invece il via il girone di ritorno di campionato.



Valsa Group Modena – Allianz Milano 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 20-25)Valsa Group Modena: De Cecco 2, Buchegger 18, Davyskiba 3, Gutierrez 5, Anzani 5, Sanguinetti 8, Federici (L), Ikhbayri 1, Meijs, Rinaldi 13, Massari 6. N.E.: Stankovic, Mati, Gollini (L). All. Giuliani.Allianz Milano: Porro 3, Reggers 18, Kaziyski 16, Louati 14, Schnitzer 8, Caneschi 5, Catania (L), Zonta, Barotto, Gardini, Larizza, Otsuka 1. N.E.: Piano. All. Piazza.ARBITRI: Zanussi, Lot.Spettatori: 3403MVP: Reggers (Allianz Milano)