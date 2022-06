Al via la campagna abbonamenenti,in curva a 140 euro

Parte oggi, venerdì 24, alle ore 10, la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Serie B 2022/2023. L’abbonamento da il diritto ad assistere alle 19 gare che il Modena giocherà allo stadio Braglia durante la stagione regolare. I vecchi abbonati, rinnovando entro il 12 luglio, risparmiano fino al 50%.

FASI DI VENDITA

FASE 1 - Dalle ore 10:00 di venerdì 24 giugno alle ore 19:00 di martedì 12 luglio.

RINNOVO ABBONAMENTO

Per tutta la durata della fase 1 sarà garantita la conferma del posto agli “abbonati girone di ritorno 2021/2022” che potranno rinnovare l’abbonamento confermando il vecchio posto o scegliere un posto nuovo tra quelli disponibili, in qualsiasi settore, con prezzi interi a partire da 140 € (PREZZI PRELAZIONE).

Per accedere alla prelazione occorrerà inserire il codice della Modena Card. (codice numerico presente sulla tessera che inizia per “091…”).

NUOVO ABBONAMENTO

Contemporaneamente, sui posti liberi, sarà possibile, per i “nuovi abbonati”, acquistare fin da subito un nuovo abbonamento, con listino prezzi dedicato (PREZZI NUOVI ABBONATI).

FASE 2 - Dalle ore 10:00 di mercoledì 13 luglio alle ore 19:00 di mercoledì 10 agosto.

Vendita libera.

Resta attivo il solo listino PREZZI NUOVI ABBONATI, a partire da 155 €

Tutti i posti non confermati dagli abbonati girone di ritorno 2021/22 verranno liberati e resi disponibili all’acquisto

Ridotto per DONNE, OVER 65 e INVALIDI. Under 6 ingresso gratuito.

HOSPITALITY

Contattaci alla mail biglietteria@modenacalcio.com per conoscere tutti i dettagli.

ABBONAMENTO FAMIGLIA

Da quest’anno sarà possibile acquistare l’abbonamento con la formula famiglia nel solo settore Distinti Laterali A/F.

Occorre acquistare almeno 1 abbonamento adulto (INTERO, DONNA O OVER 65) + 1 abbonamento UNDER 16. Ogni singolo abbonamento avrà il costo di 195 €.

Ogni abbonamento aggiuntivo avrà il costo di 195 €. Massimo 4 abbonamenti.

Acquisto non disponibile online e nei punti vendita, ma solo in sede presentando una dichiarazione sottoscritta attestante lo stato di famiglia (vincolo di parentela fino al III grado), oltre ai documenti d’identità degli intestatari degli abbonamenti.

Gli abbonamenti acquistati con tariffa Famiglia non sono cedibili.

MODALITA’ DI ACQUISTO

L’abbonamento è acquistabile:

online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/

nei punti vendita Vivaticket

Trova il punto vendita più vicino cliccando su questo link https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

Punti vendita a Modena:

DISCHI IN PIAZZA – via Castellaro, 41

GREEN CLUB – via Pescia, 343

ISITICKET – via Emilia Centro, 218

TABACCHERIA BALUGANI – via Emilia Ovest, 476

TABACCHI & GIORNALI – strada Albareto, 657

alle casse della biglietteria esterna dello stadio Braglia dal 24/06 al 15/07

dal lunedì al venerdì ore 15-19 | sabato 25/06 ore 11-16.

Casse chiuse nei giorni 30/06, 07/07 e 08/07.

L’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla Modena Card, indispensabile per accedere allo stadio. Contestualmente il sottoscrittore otterrà un tagliando segnaposto come ricevuta dell’avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio settore-fila-posto all’interno dello stadio.

ATTENZIONE: il tagliando segnaposto, non essendo dotato di barcode, non consente di aprire il tornello. Sarà quindi la Modena Card ad attivare i cancelli dello stadio Braglia.

Sarà possibile sottoscrivere per altre persone fino ad un massimo di 4 abbonamenti (compreso quello della persona presente fisicamente alla sottoscrizione) presentando per ciascun intestatario Modena Card.

HELBIZ LIVE

Un altro grande vantaggio riservato solo a chi si abbona. Potrai seguire i canarini in trasferta ad un prezzo speciale!

Helbiz Live è la piattaforma streaming che trasmette la Serie BKT per la stagione 2022/2023. L’app è disponibile su tablet, smartphone, pc e smart tv, e ti permette di seguire tutte le partite in diretta Full HD dove vuoi e quando vuoi. Non solo, tra gli eventi disponibili anche Major League di Baseball, NCCA ed eScooter Championship oltre a tutti i contenuti esclusivi on demand relativi al prossimo Campionato di serie B.

MODENA CARD

Per la sottoscrizione dell’abbonamento 2022/23 è necessario essere in possesso di Modena Card in corso di validità.

CAMBIO UTILIZZATORE

I titoli potranno essere ceduti ESCLUSIVAMENTE ad altri possessori di Modena Card e sempre nel rispetto dei vincoli sulle riduzioni.

UTILIZZO VOUCHER

Tutti coloro che sono in possesso di un voucher di rimborso relativo agli abbonamenti del campionato di Lega Pro 2019/20, potranno utilizzare tale credito collegato allo stesso per effettuare l’acquisto dell’abbonamento, inserendo il numero identificativo del voucher nell’apposita procedura online.

Il voucher potrà essere utilizzato per acquistare un abbonamento, o a copertura parziale del costo dello stesso.

Si ricorda che il credito del voucher è utilizzabile soltanto con l’acquisto online sul sito Vivaticket e non presso i punti vendita.

INFO GENERALI

All’atto dell’ingresso allo stadio verranno verificati i requisiti che daranno diritto all’acquisto dell’abbonamento ridotto.

Si raccomanda di acquistare gli abbonamenti soltanto attraverso canali di vendita autorizzati del circuito Vivaticket.

Il Modena FC non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.

Acquistato l’abbonamento, non sarà possibile cambiarne il posto.

Per qualsiasi informazione riguardante gli abbonamenti scrivere a: biglietteria@modenacalcio.com