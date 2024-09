Alberici (presidente Crer): 'Obiettivo defiscalizzare sponsorizzazioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alberici è anche vicepresidente nazionale del settore giovanile e scolastico.

'Abbiamo rimesso la Federazione al servizio della società - ha sottolineato Alberici - non il contrario come succedeva in passato. Fin dall'inizio del mio precedente mandato ci eravamo messi di traverso sulla ripartenza dopo il Covid e non abbiamo appoggiato Cosimo Sibilia alla presidenza della Serie D, in una sala gremita dove solamente noi abbiamo tenuto la paletta abbassata. E da lì, hanno cominciato a capire che il vento da noi stava cambiando'.

Con Alberici al vertice del Comitato regionale della Figc, le società si sono sentite sempre più coinvolte. 'Abbiamo con loro un rapporto diretto - ha spiegato Alberici - dai problemi passiamo alle proposte. C'è un confronto costante, che ci ha portato a modificare delle noif e a spostare di sei mesi avanti l'allora introduzione della legge dello sport'.

Matteo Pierotti