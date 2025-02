Alice Cuoghi ed Ernest Yeboah i ragazzi più veloci delle scuole medie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Testa a testa emozionanti e risultati cronometrici tutt’altro che trascurabili hanno reso subito scoppiettante la prima giornata dell’edizione numero trentasette de ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’. La manifestazione organizzata dalla Fratellanza, in particolare nella persona del suo ideatore Gianni Ferraguti, con il patrocinio del Comune di Modena ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Modena ha visto sfidarsi ieri gli studenti dell’ultimo biennio delle scuole medie, ovvero i nati nel 2011 e 2012. Il programma delle gare non si è discostato da una formula ormai collaudata ovvero il via alle ore 10, con finali in programma alle 11:45 e, immediatamente a seguire, le premiazioni.



Lomartire ed Ehigiator in vincitori tra gli esordienti

Ad aprire la manifestazione sono stati come sempre i più piccoli ovvero i nati nel 2012, alla loro prima partecipazione. In campo femminile a mettere il naso davanti a tutti in una combattuta finale è stata Giorgia Lomartire, in forza alle scuole Paoli, che con 8”96 ha inflitto quasi un decimo di distacco alla seconda ovvero Eleonora Damiani, atleta Fratellanza in gara per le Marconi. A completare il podio Laura Sola per le Lanfranco.In campo maschile, invece, lotta ancora più serrata dal primo all’ultimo dei sessanta metri su cui si sono misurati gli studenti. Il photofinish ha premito Osartu David Ehigiator, anche lui delle Paoli, che in 8”44 ha preceduto di un solo centesimo Mohammed Kachakeche delle Ferraris. Sul terzo ed ultimo gradino del podio, invece, Luca Patelli in rappresentanza delle scuole Marconi.

Un solo centesimo ha fatto la differenza nella finale maschile tra i nati nel 2012 e due centesimi si sono rivelati fatali ad Ilaria Cuoghi nella finale fra le ragazze di terza media ovvero nate nel 2011. La vincitrice della scorsa edizione, in gara per le scuole Marconi, ha dovuto cedere lo scettro alla cugina e compagna di squadra Alice che dodici mesi fa aveva concluso proprio al secondo posto. 8”42 contro 8”44 i tempi delle due studenti, ma anche atlete della Fratellanza, che hanno preceduto Caterina Bigi, quinta un anno fa, in 8”68.Al maschile, invece, si ripete esattamente il podio di un anno fa con Ernest Yeboah, delle Cavour, vincitore in 7”85 davanti al compagno Georgi Markov in 7”91 e a Philemon Oduro, delle Marconi, in 8”15.A differenza di un anno fa, dove era stata stilata un’unica classifica complessiva delle scuole, nella trentasettesima edizione de ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’ sono state stilate due classifiche ovvero una complessiva per il settore maschile ed una per il settore femminile sommando i migliori cinque tempi di ogni istituto per ognuna delle due annate. A festeggiare sono state le scuole Marconi che si sono imposte sia al maschile che al femminile. Tra i ragazzi il tempo complessivo è stato di 1’27”00, circa sette decimi meno delle Cavour che si sono piazzate seconde davanti alle Guidotti terze. Decisamente più netta la superiorità dell’istituto, invece, al femminile con il tempo finale di 1’31”86 che vale un vantaggio di poco più di due secondi e mezzo sulle Lanfranco e le San Carlo che hanno chiuso rispettivamente in 1’34”41 e 1’34”43.FINALE FEMMINILE 20121) Giorgia Lomartire – Paoli – 8”962) Eleonora Damiani – Marconi – 9”043) Laura Sola – Lanfranco – 9”084) Giulia Selmi – Marconi – 9”145) Emma Muzzarelli – Bilingual Middle School – 9”326) Anna Giulia Lentz – Paoli – 9”417) Giovanna Di Rosa – Guidotti – 9”238) Blessing Jonathan – Ferraris – 9”259) Anna De Luca – Cavour – 9”3210) Malika Boccolari – San Giuseppe – 9”3811) Alice Naldi – Lanfranco – 9”4212) Elisa Malaguti – Cavour – Rit.FINALE FEMMINILE 20111) Alice Cuoghi – Marconi – 8”422) Ilaria Cuoghi – Marconi – 8”443) Caterina Bigi – San Giuseppe – 8”684) Camilla Volpi – San Carlo – 8”695) Sofia Scianti – Sacro Cuore – 8”806) Lucia Masini – Sacro Cuore – 8”877) Fortunata Maresca – Lanfranco – 8”918) Laura Gualtieri – San Carlo – 8”949) Sofia Poletti – Ferraris – 9”0210) Giulia Iacovaccio – Lanfranco – 9”0411) Chiara Maramotti – Cavour – 9”0512) Lucia Domenica Aridiacone – Marconi – 9”06CLASSIFICA COMPLESSIVA SCUOLE FEMMINILE1) Marconi – 1’31”862) Lanfranco – 1’34”413) San Carlo – 1’34”434) Ferraris – 1’36”075) Guidotti – 1’36”476) Paoli – 1’36”497) San Giuseppe – 1’37”16FINALE MASCHILE 20121) Osartu David Ehigiator – Paoli – 8”442) Mohammed Kachakeche – Ferraris – 8”453) Luca Patelli – Marconi – 8”714) Riccardo Terenziani – Guidotti – 8”755) Nicolò Baccarani – Paoli – 8”776) Jakub Andrzej Zbiewski – Lanfranco – 8”877) Alberto Barbieri – Marconi – 8”758) Junior Guidetti – San Carlo – 8”769) Ramsey Amos – Cavour – 8”8210) Vato Buadze – San Carlo – 8”8911) Mattia Lancellotti – Lanfranco – 9”0112) Alessandro Balugani – San Carlo – 9”03FINALE MASCHILE 20111) Ernest Yeboah – Cavour – 7”852) Georgi Ivaylov Markov – Cavour – 7”913) Philemon Bonah Oduro – Marconi – 8”154) Matias Raymundo Paci – Lanfranco – 8”215) Marco Torelli – Guidotti – 8”246) Gabriele Antonio Pernice – Ferraris – 8”557) Chibuike Ijeoma – Marconi – 8”238) Angelo Cirillo – Cavour – 8”269) Matteo Bonacini – Ferraris – 8”4110) Elias Golfieri – Sacro Cuore – 8”4311) Davide La Longa – Guidotti – 8”4412) Matteo Pirronello – Guidotti – 8”45CLASSIFICA COMPLESSIVA SCUOLE MASCHILE1) Marconi – 1’27”002) Cavour – 1’27”723) Guidotti – 1’28”194) San Carlo – 1’28”385) Paoli – 1’28”736) Lanfranco – 1’29”957) Ferraris – 1’30”218) Sacro Cuore – 1’31”639) San Giuseppe – 1’33”08