Alla Modenese basta un punto per la Prima categoria. La classifica

Si è disputata la nona di ritorno iniziata sabato con la partita Real Dragone-Fonda Pavullese sospesa alla fine del primo tempo causa una nebbia fittissima che non ha consentito la ripresa del gioco. Il risultato era fermo sullo 0 – 2 per gli ospiti e da lì si riprenderà quando verrà calendariato il recupero.

Intanto in vetta continua la marcia inarrestabile della Modenese che tocca quota 59 grazie alla vittoria in trasferta per 2 a 0 sul campo del Real Maranello. Ora ai ragazzi di Michelini basta un punto per avere la certezza matematica della vittoria del campionato che cercherà di ottenere già domenica davanti ai propri tifosi avendo un turno casalingo contro il San Vito. Le reti di questo turno sono state realizzate da Rovatti nel finale del primo tempo e gol della sicurezza di Manno nella ripresa.

Al secondo posto un ottimo Ubersetto che piazza la quarta vittoria consecutiva e raggiunge quota 47 consolidando il secondo posto battendo il Saliceta lasciando le terze classificate a sette punti di distacco. La partita si sblocca nel finale del primo tempo con un uno due micidiale dei gialloblu grazie ai fratelli Calaiò che segnano una rete ciascuno poi nella ripresa controllo della partita nonostante la rete avversaria su calcio di rigore che però non modifica il risultato.Terzo posto a 40 punti per una coppia di squadre. Il San Paolo che subisce la seconda sconfitta consecutiva questa volta in trasferta contro il San Vito con il minimo scarto ed il Saliceta che perde in casa dell’Ubersetto.

I ragazzi di Vullo chiudono il primo tempo sotto di due reti e nella ripresa cercano il pareggio ma trovano solamente una rete grazie al rigore di Pellacani da lui conquistato e trasformato in rete.Anche al quinto posto a quota 35 ci sono una coppia di squadre. Il Piumazzo che in casa non riesce a superare lo Junior Fiorano nonostante il vantaggio con la rete realizzata da Grenza dopo pochi minuti ma facendosi raggiungere sul pareggio dagli avversari. La Villa d’Oro che incamera la seconda vittoria consecutiva andandosi a prendere tre punti in casa della Spezzanese grazie alla doppietta del bomber di casa Galli contenendo poi i locali che segnano una sola rete.A 33 punti il Real Maranello alla seconda sconfitta di fila che aveva un impegno proibitivo in casa contro la capolista Modenese che ha fatto valere la propria superiorità realizzando due reti portandosi a casa l’intera posta.30 sono i punti della Maranese che impegnata a Levizzano va sotto di una rete poi la ribalta con la doppietta di Pagliuso e quando sembrava ormai fatta subisce il pareggio dei locali proprio nel finale della gara.A 27 il San Vito che nelle ultime quattro giornate ha incamerato ben tre vittorie ed un pareggio e sembra così avviata ad una salvezza tranquilla. Domenica grande vittoria per 1 a 0 contro il forte San Paolo grazie alla rete da tre punti di Montanari.A quota 25 la Spezzanese che in casa perde il suo match con la Villa d’Oro trovando prima il pareggio con la rete di Koszewski ma subendo poi la seconda rete degli ospiti senza riuscire a trovare nuovamente il pareggio.21 punti per il Real Dragone che ha disputato solamente un tempo contro la Fonda Pavullese prima che una fitta nebbia calasse sul campo di Palagano rendendo impossibile la ripresa del gioco. I ragazzi di Tommy Barbieri si trovavano in quel momento sotto di due reti ed è da quel risultato che si riprenderà quando verrà stabilita la data del recupero.15 punti per il Levizzano che trova il vantaggio nella ripresa con Siligardi ma poi subisce due reti dalla Maranese che fanno traballare le proprie certezze ma nel finale ci pensa Fanucchi che con il suo gol ristabilisce l’equilibrio in campo.13 punti per lo Junior Fiorano che prosegue la sua marcia positiva che ha portato cinque punti nelle ultime tre gare. Domenica i ragazzi di Nora vanno sotto di una rete a Piumazzo ma poi trovano la rete del pareggio con Vodini che vale un bel punto conquistato su un campo difficile.A 10 punti la Fonda Pavullese che stava vincendo una partita fondamentale per la salvezza contro il Real Dragone ma che non si è potuta concludere causa sospensione e quindi dovrà aspettare il recupero per capire se esultare oppure no.Prossimo turno che si disputerà alle 15,30 in quanto entrerà in vigore l’ora legale vedrà l’anticipo del sabato (alle ore 15,00) con un bel big match tra San Paolo e Villa d’Oro mentre la capolista cercherà almeno il punto necessario per la conquista del titolo in casa contro il San Vito. Deby del comune di Fiorano tra Spezzanese vs Ubersetto. Altro big match tra Saliceta e Piumazzo e per la zona rossa un importante Junior Fiorano vs Levizzano.