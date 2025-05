Allenatori: Azzurro rimane a San Michele, Greco nuovo mister della Solierese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Sanmichelese, che domenica affronterà in casa il Campagnola nella finale playoff del girone B di Promozione (chi vince ha ottime possibilità di salire in Eccellenza), il prossimo anno ripartirà da Nunzio Azzurro. E' lo stesso allenatore, contattato da diverse società in queste settimane tra cui il Terre di Castelli, ha darci la notizia dopo che sembrava ormai scontata la sua partenza a fine stagione. 'Alla fine ho deciso di rimanere – dice Azzurro -. La società ha ambizioni importanti, il sottoscritto anche, riteniamo che il gruppo abbia ancora margini di crescita. Confrontandomi con il dg Pistoni, abbiamo deciso di comune accordo di proseguire. Dopo il terzo anno era inevitabile dover fare delle riflessioni, che però ci hanno portato a questa decisione.

Ricordo che siamo arrivati secondi dietro alla corazzata Cdr Mutina e che nel girone di ritorno siamo stati la squadra che ha fatto più punti. E la conferma me la sono guadagnata sul campo e nessuno me l'ha regalata'.La Solierese, che il prossimo anno farò la Promozione col titolo del Ganaceto, ha invece ufficializzato tramite il nuovo ds Giorgio Malavolta Beppe Greco. 'Questa sera ho salutato mister Conte – ci ha comunicato Malavolta -, l’ex allenatore della Prima categoria, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni. Con grande rispetto, gli ho comunicato che non sarà più l’allenatore della Solierese. La scelta non è legata ai risultati o a un giudizio sul suo operato, che non mi permetterei di dare, ma è una decisione dettata dalla volontà di dare un cambio di rotta al progetto. Essendo diventato io il nuovo direttore sportivo della Solierese, sento il bisogno di dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Il cambio dell’allenatore è il primo passo in questa direzione. È una scelta di visione, non una bocciatura personale. Posso anticipare che il nuovo allenatore sarà Beppe Greco, a prescindere dalla categoria in cui giocheremo la prossima stagione'.