Allenatori, cambiano le panchine degli Eagles e del Manzolino

SECONDADopo il Levizzano (per ora in panchina ci va Cesare Venturelli in attesa di un nuovo allenatore al posto di Giacobazzi), in Seconda è saltata anche la panchina degli Eagles Virtus Ancora. La formazione sassolese, ultima a zero punti nel girone E di Seconda Categoria, ha esonerato l’allenatore Alessandro Bassissi. Ma non è finita: dopo l'esonero del mister, si è dimesso il ds Christian Gualtieri, ovvero l’anima di questa società, in disaccordo col dg Luigi Piva che ha preso questa decisione. Per ora si procederà con una soluzione interna. E domenica c’è il super derby con la Consolata.TERZAIl Manzolino, squadra che milita nel girone bolognese di Terza Categoria, ha comunicato che sono venute a mancare le condizioni per la prosecuzione del rapporto con mister Matteo Fantoni. La squadra è stata momentaneamente affidata a Gian Luca Burini. La prossima settimana verrà comunicato il nome del nuovo allenatore di questa squadra che partita benissimo in campionato e in coppa, ultimamente sta arrancando.