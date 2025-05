Allenatori: Cittadella, Gori verso la conferma. Il Terre sceglie Fontana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





I campionati non sono ancora terminati (domenica ultima giornata, poi via ai playoff e playout), ma già sono diverse le società che stanno pianificando la prossima stagione.

Serie D

Il Cittadella dovrebbe confermare sia mister Gori che il direttore Biagini. Il buon finale di stagione, grazie soprattutto alla vittoria a tavolino contro la Zenith, 3 punti che hanno ridato fiducia alla squadra, hanno fatto cambiare idea alla proprietà, che sembrava decisa a cambiare la guida tecnica. Il Cittadella terminerà il campionato al settimo posto, ma con gli investimenti fatti, è troppo il distacco con le squadre là davanti.

Eccellenza

Per il dopo Domizzi, il Terre di Castelli ha ormai scelto l'ex tecnico di Castelfranco e Modenese Mirko Fontana (nella foto), nome che era uscito un paio di settimane fa. Lunedì, a campionato finito, ci sarà l'ufficializzazione.

Erano stati contattati anche Notari e Salmi, ma la prima scelta era Fontana che stavolta, al contrario di due anni fa, ha accettato la panchina della società oronero. Per la prossima stagione, nonostante le voci che stanno circolando in questi giorni, sono stati confermati il ds Piero Buttitta e Fabrizio Ascari, che si occuperà della direzione tecnica.La notizia, per certi versi clamorosa, che la nuova società Medolla San Felice (o Unione Bassa Modenese, non è stato ancora deciso il nome) cambierà l'allenatore Semeraro e diversi giocatori.