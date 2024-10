Altri cambi di panchina: Santi a Baiso, Melli lascia Vis San Prospero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

quella di Azzani , cambiano altre panchine nei dilettanti.Dal canto suo lo stesso Stefano Azzani, dopo l'esonero deciso dal presidente del Castelfranco Diego Di Cosmo che ha dato subito la panchina al carpigiani Fabrizio Daghio, ha dichiarato: 'Mi dispiace – attacca Azzani - perché sapevamo quali erano i presupposti. Quando io ho firmato il presidente mi aveva detto che sarebbero rimasti Zironi, Laruccia, Timperio e Barani, poi le cose, come ben sapete, non sono andate così. Sapevamo di partire per un'avventura con mezzi buoni ma molto inferiori a quelli necessari per centrare la salvezza. In queste settimane ho chiesto alla società qualche rinforzo, almeno un centrale difensivo, mi hanno risposto di portare pazienza, che sarebbero arrivato e poi prima che arrivasse, mi hanno mandato via... Quindi di fatto penso di non aver avuto le possibilità di dimostrare quello che valgo.

Rimane comunque il fatto che ho conosciuto dei ragazzi per bene e che nonostante tutto, non hanno fatto così male. Con le prime della classe siamo sempre riusciti a segnare, domenica col Rolo la partita è stata in equilibrio fino al 2-0, la partita stava andando come l'avevo impostata io. Comunque al di là di tutto, quando le cose non vanno paga sempre l'allenatore e alla fine è andata così'.

Intanto in Promozione il Baiso Secchia ha comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Squadra a Marco Santi (ex Fiorano ndr). Il nuovo mister gialloblu dirigerà il suo primo allenamento stasera assistito dal suo storico vice allenatore Davide Bertolotti. Ad affiancare mister Santi e Bertolotti è confermato l'attuale staff che comprende i collaboratori Lorenzo Barozzi, Giacomo Bondioli e Tiziano Montecchi, preparatore portieri Roberto Giannotti, preparatore atletico Luca Bursi, fisioterapista Leonardo Debbia. Santi prende il posto di Roberto Consoli che lunedì si era dimesso anche se qualcuno parla di esonero. Dopo gli 11 anni a Castelnuovo, è finita quindi subito l'avventura a Baiso per il giovane tecnico.

In Prima categoria Alessandro Melli non è più l'allenatore della Vis San Prospero. L'ex allenatore della Madonnina si è infatti dimesso per divergenze tecniche e organizzative col ds Marco Rossi. La società per ora non ha accettato però le dimissione: vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni quando Melli avrà un incontro col presidente Max Bisi.

Matteo Pierotti