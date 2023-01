Ancelotti in vetta: il tecnico di Reggiolo è il migliore del mondo

Lo dice la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio

Carlo Ancelotti miglior allenatore del mondo per la terza volta in carriera per l’Iffhs, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Il tecnico originario di Reggiolo, attuale mister del Real Madrid, era già stato eletto in numero 1 nel 2007, quando allenava il Milan, e nel 2014 nella sua prima esperienza con i blancos. Un trionfo per distacco: Ancelotti ha ottenuto 245 punti, 200 in più del secondo in classifica, lo spagnolo del Manchester City Pep Guardiola (vincitore nel 2009 e 2011).



Chiude il podio il marocchino Walid Regragui (40 punti), allenatore del Wydad Casablanca, vincitore della CAF Champions League. Fuori dal podio il tedesco del Liverpool, Jurgen Klopp (20 punti). In classifica anche Josè Mourinho, tecnico portoghese della Roma, quinto con 15 punti a pari merito con il tedesco dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner. Chiudono la top ten Unai Emery (Villarreal e Aston Villa) e Dorival Junior (Flamengo), appaiati al settimo posto, mentre sono noni Abel Ferreira (portoghese del Palmeiras) e Ugo Ibarra (Boca Juniors).





