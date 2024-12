Ancora un pareggio per il Modena: con la Salernitana finisce 1-1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mandelli conferma il modulo delle ultime gare ma la sorpresa di giornata è Beyuku in campo dall’inizio; davanti a Gagno, solita linea a tre con Dellavalle, Caldara e Cauz; a centrocampo Beyuku, Gerli, e i rientranti Santoro e Idrissi; davanti, Palumbo e Caso sostengono Mendes punta centrale.

All’inizio si gioca sottoritmo, con entrambe le squadre molto guardinghe; il Modena lascia l’iniziativa agli ospiti, che però non sono mai pericolosi; nella seconda parte del tempo i gialli prendono il comando del gioco e il primo vero squillo è del Modena alla mezzora con Mendes, ma il suo tiro da buona posizione viene respinto dalla difesa ospite; allo scadere bella giocata di Caso che serve bene Mendes il quale a sua volta appoggia dietro verso l’accorrente Palumbo: il suo tiro di prima intenzione termina però alto.

Nella ripresa, pronti via e Salernitana in vantaggio: al 47’ da un cross dalla destra, Caldara e Dellavalle si ostacolano, cincischiano, e non riescono a liberare il pallone, che rimane libero, arriva Soriano che da pochi passi trafigge Gagno. I gialli provano a scuotersi dalla doccia fredda subita, ma la prima occasione buona arriva solo al 60’: Caso serve al centro, arriva Palumbo che calcia di sinistro e Sepe devia in angolo.





Mandelli pesca dalla panchina: dentro Ponsi e Defrel per Idrissi e Beyuku; gialli con il 4-3-3, con Dellavalle. Caldara, Cauz e Ponsi dietro, Palumbo, Gerli e Santoro in mezzo mentre davanti si vede per la prima volta il trio Defrel, Mendes e Caso.

Al 65’ pareggio del Modena: percussione centrale di Palumbo, Mendes tocca la palla che arriva a Defrel, abilissimo di tacco a restituire la sfera a Palumbo che di destro trafigge Sepe e pareggia.

Il Modena rischia però di capitolare subito dopo: altro regalo della difesa del Modena con Cauz e Caldara, pallone a Simy che da pochi passi calcia a colpo sicuro ma Gagno compie la paratona e salva il risultato. Modena in gol con Mendes ma l’arbitro aveva già fischiato il fuorigioco; si fa male Ponsi, appena entrato, allora Mandelli decide due cambi: dentro Di Pardo e Bohzanaj, fuori Ponsi e Caso; il mister inverte le fasce, mettendo Di Pardo a destra e Dellavalle a sinistra; al 86’ c’è spazio anche per Gliozzi al posto di Mendes; l’arbitro concede 4’ di recupero e allo scadere il gettone arriva sui piedi di Bohzanaj, il cui tiro viene però respinto dalla difesa ospite.

Modena apparso a tratti molto compassato, con poco ritmo e poca corsa, e in alcuni frangenti anche poco lucido; gialli bravi però a recuperare il pareggio, anche se poi non sono mai stati veramente pericolosi in attacco, dove la squadra è apparsa con poche idee, e non ha mai dato l’impressione di potere essere in grado di vincere la partita: e senza i tre punti diventa difficile. Il pareggio va tenuto stretto, ma ci sarà ancora da lavorare tanto, e sabato si gioca a ovest del Secchia in un altro scontro diretto da non fallire assolutamente.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc