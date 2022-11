Arezzo, malore durante allenamento: calciatore muore a 16 anni

Ancora una tragedia nel mondo dello sport. Un ragazzo di 16 anni, Mouhssine Oussama, ha accusato un malore mentre si stava allenando con la sua squadra di calcio ed è morto poco dopo in ospedale, dove era stato trasportato d'urgenza. E' accaduto ieri sera a Laterina, in provincia di Arezzo.Il giovane calciatore della squadra Juniores dell'Arno Castiglioni Laterina intorno alle 18.30 ha avvertito un giramento di testa. Sul posto è arrivata poco dopo un'ambulanza e il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Arezzo dove, però, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è deceduto.'Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, alla Società Arno Castiglioni Laterina, a tutti i giovani calciatori per la perdita improvvisa del loro caro compagno di squadra Mouhssine Oussama - scrive in una nota il Comune di Laterina Pergine Valdarno -.Ieri sera si è consumata nel nostro Stadio una tragedia che ha scosso tutta la nostra comunità: quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così giovane, uno sportivo appassionato, si rimane davvero impotenti ed increduli. Questa Amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro calciatore, volato in cielo troppo presto'.'Non ci sono parole adatte a descrivere il nostro dolore in questo momento. Siamo e saremo vicini alla Famiglia del nostro giocatore, una giovane vita stroncata troppo presto lasciando affranti la Società, il Mister e i compagni - scrive la società in una nota -. Ringraziamo la Federazione e le tante Società che in questo momento hanno espresso la loro vicinanza a Noi e alla Famiglia'.