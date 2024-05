Atletica, campionati società: la Fratellanza trionfa in Emilia-Romagna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Netto il successo tra i ragazzi con 8790 punti totalizzati nelle dodici specialità richieste davanti a Cus Parma con 8207 e Self Montanari Gruzzi di Reggio Emilia con 8141. Più combattuta, invece, la battaglia nelle gare in ‘rosa’ dove le modenesi hanno vinto quasi in volata con 9493 punti contro i 9308 della Pontevecchio di Bologna e più staccata ancora la Self Montanari Gruzza con 8749. Per capire, però, quale finale nazionale andranno a disputare le varie squadre ci sarà ancora da attendere perché a questi dodici punteggi ne andranno aggiunti altri che potranno essere ottenuti nelle varie gare in programma fino al 7 luglio.il punteggio più alto conseguito è stato quello di Filippo Virdis grazie alla vittoria nel salto in alto con la misura di 1,94 metri per un totale di 803 punti.

Subito dopo la staffetta 4x400 arrivata seconda grazie al tempo di 3’30”88, per 783 punti, grazie alle prove di Gregorio Taglini, Gilberto Ibraimo, Giacomo Bortolotti e Cesare Taglini. Quest’ultimo ha vinto anche la gara degli 800 piani in 1’56”10 per un totale di 770 punti, mentre il fratello Gregorio è terzo in 56”01 nei 400 ostacoli con un altro ottimo punteggio di 756. Entra in classifica anche la staffetta 4x100 seppur quinta con Samuele Vecchi, Pietro Guaraldi, Matteo Cocconi e il saltatore in alto Virdis in 45”46. Per quest’ultimo impegno anche nei 110 ostacoli chiusi in 15”41 per altri 746 punti, uno in più rispetto alla staffetta. A completare il quadro la vittoria di Vecchi nell’asta con 4 metri e quelle di Martin Boga nel martello con 51,34 metri oltre a Giacomo Gazzotti nel giavellotto con 54,70.



Sempre sulle pedane secondo Matteo Cocconi nel triplo con 13 metri e per concludere tornando alla pista i due punteggi portati da Claudio De Robertiis rispettivamente nei 1500 metri piani chiusi secondo in 4’10”31 e nei 3000 dove si è piazzato terzo in 9’03”99.



Al femminile mattatrice di giornata è stata Rita Manfredini che ha sfondato i 900 punti in entrambe le prove individuali disputate. Più precisamente nei 200 metri piani il tempo di 24”52 è valso il successo e 944 punti, mentre i 100 ostacoli ne hanno portati in dote 939 grazie al tempo di 13”76. Per lei anche il primo posto nella staffetta 4x400 in 4’04”22 per 822 punti assieme ad Angelica Balboni, Vittoria Tonioni e Ginevra Vacirca. Quinta, ma con un ottimo bottino di 809 punti anche la 4x100 formata da Emma Atti, Angelica Balboni, Anna Volpi e Francesca Mirante. Tornando ai punteggi che fanno classifica un’altra ‘doppietta’ è quella di Giada Margherita Ligorio con 809 nei 1500 metri piani chiusi al primo posto in 4’45”55 e 733 nei 3000 dove si è piazzata seconda in 10’52”18. Terzo posto e 756 punti, invece, per Maria Alessandra Rinzullo negli 800 piani in 2’22”73. Rimanendo in pista terzo posto e 789 punti per Vittoria Tonioni nei 400 ostacoli chiusi con il tempo di 1’05”90, mentre sono 798 quelli di Francesca Buselli nella marcia dove ha chiuso seconda i 5000 in 26’16”66. Infine le pedane dove spiccano Giulia Bonettini terza nell’alto con 1,55 metri e 714 punti oltre ad Anna Volpi prima nel suo salto triplo con 11,64 metri e dodicesima nel lungo con 5,03 metri che gli hanno fruttato comunque 672 ottimi punti per la classifica di squadra.