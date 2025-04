Atletica: Trofeo Liberazione e Città di Modena aprono la stagione estiva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Oltre mille atleti in gara al Trofeo Liberazione

Come sempre è il Trofeo Liberazione, organizzato da Modena Atletica, ad aprire la stagione in una giornata che inizierà nel primissimo pomeriggio e terminerà in serata visti gli oltre mille atleti in gara nelle varie specialità. Tanta Fratellanza al via a partire dai 100 piani maschili dove Riccardo Valentini testerà la gamba cercando di tenere testa agli altri atleti che, come lui, dispongono di accrediti interessanti. Tra i migliori velocisti gialloblù in pista anche Bokar Badji, Alec Magni Baraldi ed Alessandro Ori. Nei 400 piani si rivede dopo un lunghissimo stop per infortunio Alberto Montanari e ci sarà anche lo Junior, al primo anno, Cesare Taglini che può contare su un personale sotto i 50 secondi.

Nei 1500, invece, spazio a Matteo Costa e all’altro primo anno Junior Claudio De Robertis, mentre tra coloro che non hanno accrediti c’è lo specialista delle siepi Gian Marco Ronchetti ed Adam El Masslouhi che esordisce all’aperto tra gli Allievi.Nei salti Marco Vendrame cerca conferme nell’alto dopo la buona stagione invernale e assieme a lui il giovane Alessandro De Giglio e lo specialista delle prove multiple Yoro Menghi. Nel lungo ritorna dopo un paio di stagioni di stop Samuele Campi e in gara ci saranno anche la new entry Nicola Cuoghi e Francesco Rasconi. Infine i lanci con Giacomo Gazzotti che guida gli accrediti nel giavellotto Allievi.Al femminile guidano la start list dei 100 le giovani gialloblù Viola Canovi e Melissa Turchi, mentre nei 400 cercano miglioramenti Emma Martignani e Maria Alessandra Rinzullo.

Sempre in tema di velocità Alessia Soukhomazov sarà al via dei 100 ostacoli femminili e Ginevra Vacirca si cimenterà nella medesima gara riservata alle Allieve. Infine, per quanto riguarda le corse, Francesca Badiali ha il miglior accredito sui 1500 piani e con lei ci saranno anche Vittoria Vandelli e la Junior Aurora Gambetta, specialista della corsa campestre. Senza accredito anche Aurora Imperiale, Lisa Melli Santunione e la classe 2009 Mariam Passini.Nei salti occhi puntati su Gloria Dradi nell’asta e Benedetta Merzi nel triplo, mentre nei lanci ci sarà Lucy Omovbe nel peso.Il programma della tre giorni al Campo Comunale proseguirà con il Meeting Città di Modena di sabato che presenta nel programma le gare non andate in scena nella giornata precedente al fine di permettere a tutti gli atleti di avere possibilità di scendere in pista o sulle pedane. Al maschile sui 200 ritroviamo Magni Baraldi e Valentini, mentre sugli 800 Cesare Taglini, Ronchetti ed El Masslouhi. Nei 400 ostacoli, invece, in gara gli Junior Pietro Zagagnoni e Gregorio Tagliani oltre a Simone Burani. Passando ai salti in gara nel triplo Matteo Cocconi tra gli Junior, mentre nei lanci Martin Boga ha il miglior accredito della gara di martello per gli Under 20.Al femminile capolista degli accrediti sui 200 è ancora la Canovi poi sugli 800 troviamo tra le non accreditate Badiali e Passini. Gambetta e Vandelli saranno a loro volta di nuovo protagoniste sui 5000 ed infine la staffetta 4x100 a cui prenderà parte un quartetto Allieve della Fratellanza formato da Agnese Tavani, dalla Canovi, Angelica Balboni e Ginevra Vacirca. Nei salti Anna Bondi e Bheatrisha Purboo guidano la lista dell’alto e nei lanci Alessandra Paglia è in testa quella del giavellotto Allieve.Un venerdì ed un sabato piuttosto intensi poi a conclusione del weekend lungo anche la domenica sarà teatro di gare riservate, questa volta, ai più giovani. Ad animare la pista e le pedane del Campo Comunale di Modena saranno Ragazzi e Cadetti nei CdS provinciali di Prove Multiple. Per i più grandi sei saranno le specialità ovvero 100 ostacoli, salto in alto, lancio del giavellotto, salto in lungo, lancio del disco e 1000 metri. Al femminile, invece, in programma 80 ostacoli, giavellotto, alto, lungo e 600 piani. Per i Ragazzi e Ragazze, invece, è in programma un Tetrathlon che li vedrà impegnati nei 60 ostacoli, nel lungo, nel lancio del Vortex e, infine, nei 600 piani.

Nella foto (archivio) Alberto Montanari, al rientro dopo un lungo stop per infortunio.