Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Jannik Sinner si conferma re di Melbourne. Il 23enne fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo l’Australian Open, primo Slam stagionale andato in scena sul cemento di Melbourne Park. In finale, sul duro della Rod Laver Arena, il campione azzurro si è imposto sul tedesco Alexander Zverev, numero 2 della classifica mondiale e del seeding, in tre set con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3, maturato in due ore e 42 minuti di gioco.Foto Italpress