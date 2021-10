Bagnaia, sogno infranto a Misano: cade e regala il mondiale a Quartararo

Era primo e stava staccando Marc Marquez quando a 5 giri dalla fine ha perso l'anteriore finendo a terra generando una serie di conseguenze incredibili sulla gara, vinta da Marquez, e sul mondiale, vinto automaticamente da Fabio Quartararo, 23 anni, che dopo 3 anni in Motogp riporta il mondiale in casa Yamaha. Oggi quarto all'arrivo. Secondo Paul Espargaro, decimo Valentino Rossi che abbraccia il pubblico di casa a Misano nell'ultima gara italiana della sua leggendaria carriera. Incredibile terzo posto dopo un recupero che suona come un impresa, da parte di Enea Bastianini.

