Baisi (Figc Modena): 'Anche in Seconda e Terza non sospendiamo per maltempo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



La delegazione provinciale di Modena ha quindi mantenuto regolarmente in piedi il turno di Seconda e Terza categoria, nonostante le piogge anche la scorsa settimana non fossero mancate e in molti dirigenti specie della Bassa (zona tra le più colpite) serpeggiasse una malcelata voglia di rinvio. «Quella del weekend del 19 e 20 ottobre - spiega il presidente della Figc modenese Nicola Baisi - era una situazione di allerta, quella del weekend scorso no. E in situazioni non emergenziali, io credo che Seconda e Terza Categoria, diversamente dal settore giovanile, debbano sempre giocare o quantomeno provare a farlo, specie in autunno». «Capisco le dinamiche e i problemi delle società - continua Baisi - ma il calcio è uno sport fatto per essere praticato anche su terreni un po' pesanti, e la sospensione dei giovanili da noi puntualmente decisa penso andasse anche incontro alle necessità di non 'caricare' troppo gli impianti».

Matteo Pierotti