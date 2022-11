Bastiglia, 200 bimbi delle Elementari all’allenamento Modena Calcio

Non hanno fatto mancare il loro supporto gli oltre 200 bambini e bambine della scuola primaria Giuseppe Mazzini, che questa mattina hanno assistito alla sessione d’allenamento del Modena Calcio, presso il centro sportivo Alvaro Gasparini di Bastiglia. Tifosi d’eccezione per i gialloblù di mister Tesser, che hanno ripagato l’affetto con saluti alla tribuna e, a fine allenamento, autografi e foto ricordo.Un rientro a scuola fuori dall’ordinario per i giovani studenti, accompagnati al campo dalle loro insegnanti e dalla Dirigente scolastica Olga Tamburini, che hanno seguito gli esercizi di capitan Pergreffi e compagni applaudendo e intonando cori senza un attimo di sosta.Un evento a cui ha partecipato anche il Sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri, accompagnata dall’Assessore Gianluca Tedesco e da Francesca Martinelli, presidente della Polivalente Forum, l’associazione che gestisce l’impianto.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.