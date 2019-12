Bene Modena e Carpi, pari per il Sassuolo

Giornata calcistica positiva per le modenesi quella di ieri. Il Modena ha battuto la Triestina in trasferta con un gol di Tulissi a pochi minuti dal 90esimo, il Carpi ha superato il Pesaro con un gol di Maurizi mentre il Sassuolo (a segno Berardi e Djuricic) si deve accontentare di un 2 a 2 con un Cagliari due volte in rimonta. Resta delicata la classifica del Sassuolo a 15 punti, mentre in serie C il Carpi è saldamente secondo e il Modena viaggia a metà classifica con 26 punti.