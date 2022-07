Berrettini già negativo al Covid, protagonista a Formigine

Il Club La Meridiana a Formigine continua a essere la casa di Matteo Berrettini. Il numero uno del tennis italiano, ospite del circolo di Casinalbo, nel tardo pomeriggio di oggi si è allenato sui campi in terra rossa dopo avere seguito il match fratello Jacopo impegnato nella 38esima edizione del Memorial Fontana. Matteo e Jacopo in questa trasferta modenese sono seguiti dal papà Luca e dal coach Vincenzo Santopadre, arrivato a Casinalbo oggi.Il tennista romano, dopo la rinuncia forzata a Wimbledon e la negativizzazione dal Covid, proprio alla Meridiana ha ripreso a giocare a tennis e sta cercando la forma migliore in vista prima dei tornei sul rosso a Gstaad e Kitzbuhel e poi della stagione del cemento americano fino agli Us Open.'Ringrazio il Club La Meridiana dell’opportunità - ha detto Berrettini - sto bene, mi sono ripreso. Ovvio, ci vuole del tempo per riprendersi al 100%, però fortunatamente mi sento in forma. Ovviamente c’è una grande delusione emotiva, però sono ancora sui campi da tennis e questa è la cosa più importante. Mi fa sempre molto piacere passare del tempo con mio fratello, siamo cresciuti insieme anche sui campi da tennis. Quando c’è l’occasione di seguirlo nei tornei mi fa sempre piacere'.Per la cronaca Nicolas Parizzia oggi ha avuto la meglio su Jacopo Berrettini con il punteggio di 2 set a 1, 6-7, 6-4, 6-4.