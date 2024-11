Biagini (Cittadella): 'Auguro al Lentigione la Serie C, ma domenica spero perda'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ha perso per 0-2 nei 32esimi di Coppa Italia col Lentigione, e domani la replica in campionato.'I 4 anni al Lentigione sono stati importantissimi. Due finali playoff, di cui una vinta, e la C lì a un soffio: porto dentro tantissime cose'.'Non voglio pavoneggiarmi, ma vedere alcuni di quei ragazzi oggi nei pro mi gratifica. Gabriele Piccinini in Serie B al Pisa, ma anche Sorzi, Zagnoni, Rossini e Cortesi nel Carpi proprio di mister Serpini, o Agyemang nel Novara. Siamo stati fortunati e anche un po’ bravi'.

Mercoledì in Coppa avrà rivisto molti volti: anche domenica sarà così.

'Sicuramente, per esempio rivedrò il presidente Alfredo Amadei, e ho un bel ricordo. Poi chiaramente domenica spero perdano (sorride, ndr). Ho grande affetto per il Lentigione: gli auguro la Serie C'.

Avete perso per 2-0.

'Sì, entrambe in Coppa hanno dato spazio ai giovani. È stata una gara condizionata dall’espulsione di Sala al 34’, ma non giudico mai le decisioni arbitrali. Poi sotto di un gol e di un uomo abbiamo preso un palo e fatto la nostra gara. Peccato per una cosa…'.

Prego.

'Tutte hanno infortuni, però in questo momento i nostri si stanno concentrando tutti in difesa, ma abbiamo grande fiducia in tutta la rosa'.

Arriviamo alla sfida di domenica. In campionato, forse, il peso è diverso.

'Senza sminuire la vittoria del Lentigione, ma il nostro obiettivo è la salvezza.



Loro sono una candidata ai piani alti, ma mi aspetto equilibrio'.

Per voi 16 punti in 11 gare: 9° posto a +5 sui playout e a -4 dai playoff.

'Nelle 11 partite nessuno ci ha mai messo sotto, e c’è il rammarico per qualche punto perso: ci fan ben sperare. Abbiamo una rosa profonda, e ci sono giovani che dimostreranno di essere all’altezza'.

I playoff sono lì…

'Siamo neopromossi e dobbiamo consolidarci salvandoci: poi, se più avanti continueremo a trovarci lì, di certo non ci tireremo indietro, però la nostra priorità è chiara'.

Matteo Pierotti