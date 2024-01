Bianco: 'Sono tranquillo e fiducioso. A Palermo squadra motivata. Gliozzi e Corrado in campo da subito'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Palermo, nella gara in programma sabato alle ore 16,15, mancheranno Edoardo Duca (distrazione al soleo sinistro), Mario Gargiulo (recupero post intervento chirurgico al piede sinistro), Romeo Giovannini (per possibili sviluppi di calciomercato), Abdoul Guiebre (convocato in Coppa d’Africa), e Shady Oukhadda (distrazione al semitendinoso destro). Nella gara valida per la 21^ giornata, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sono 210 i biglietti del settore ospiti vendita. Gara che dire dura è dire poco. Il Modena sembra non avere più lo smalto dell'inizio e soffre, soffre tanto, in attacco.

Con una statistica di tiri fatti falliti e gol realizzati tra le peggiori e che fa pensare perché non sembra avere una soluzione né un riferimento su cui pontare ed uscire dal pantano. Ma Bianco è fiducioso. 'Come sto vivendo questo periodo? Ne ho passati di peggiori come allenatore e, anzi, in queste fasi, quasi mi diverto'. Per Bianco il segreto sta nello spirito, quello che gioca sull'approccio alla partita. 'Ritrovando l’entusiasmo e la voglia di fare la partita contro tutto e tutti, possiamo mettere in difficoltà chiunque, quindi anche il Palermo, come per altro abbiamo già fatto anche nella gara d’andata'. E sulle critiche è lapidario: 'Non guardo i social, né quando le cose vanno bene né quando vanno male. Preferisco il confronto con i tifosi che mi conoscono ed in presenza, al bar, guardandosi in faccia'



Gi.Ga.