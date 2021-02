Bologna in 10 per un ora, 1-1 col Sassuolo

l Mapei Stadium la squadra di Mihajlovic resiste per un’ora in 10 uomini dopo il rosso a Hickey. Bologna in vantaggio con Soriano su un errore della difesa del Sassuolo, a inizio ripresa il pari di Caputo. Assedio finale dei neroverdi, che però non trovano il gol-vittoriaSASSUOLO-BOLOGNA 1-117' Soriano (B), 52' Caputo (S)SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (71' Toljan), Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli (46' Traoré), Locatelli; Berardi, Maxime Lopez (87' Raspadori), Djuricic (71' Defrel); Caputo. All. De ZerbiBOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Svanberg (34' De Silvestri), Dominguez (81' Baldursson); Orsolini (62' Schouten), Soriano, Sansone (62' Skov Olsen); Barrow (62' Palacio). All. MihajlovicAmmoniti: Traoré (S)Espulso Hickey (B) al 30' per rosso diretto1 nuovo post