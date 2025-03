Brutta sconfitta interna per Cittadella Vis Modena contro Sammaurese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prima partita dopo la sosta per il Cittadella, la formazione modenese cade in casa, sconfitta per 1-0 dalla Sammaurese terzultima il classifica. Dopo un inizio di studio, le due compagini in campo ci mettono un po’ a trovare lo spazio dove far male all’avversario. Da poco scoccato il ventesimo minuto, ecco il vantaggio della squadra romagnola quando Ravaioli, che, partito da centrocampo e, arriva al limite dell’area, batte De Fazio con un rasoterra preciso e realizza la rete dell’1-0. Subito una reazione del Cittadella che segna con Marco Guidone ma il guardalinee sbandiera un fuorigioco e la gioia del gol dei padroni di casa rimane strozzata in gola. Guidone, di testa, sfiora la traversa. Ci prova anche Matteo Boccaccini che, in rovesciata, manda di poco a lato.

Termina il primo tempo con la formazione di mister Protti in vantaggio, prima frazione caratterizzata da alcune decisione dubbie prese della terna arbitrale. Inizia il secondo tempo, senza cambi. Il canovaccio della gara è molto chiaro, il Cittadella prova una reazione ma la Sammaurese si chiude bene dietro e prova a ripartire provando a trafiggere la retroguardia di casa. Ci prova Federico Sala dalla distanza ma la sfera termina abbondantemente alta. La palla dell’1-1 è sui piedi di Alberto Formato ma l’attaccante si vede anticipare dal’estremo difensore avversario che manda in corner. Sul finale di gara, ecco la Sammaurese ancora in avanti, in contropiede ci prova ma De Fazio respinge alla grande. Dopo tre minuti di recupero, termina la contesa, Cittadella Vis Modena - Sammaurese 0-1. Il prossimo turno la truppa di Gori sarà in scena in trasferta sul campo del Lentigione.CITTADELLA VIS MODENA 0 SAMMAURESE 1Reti: 22’pt RavaioliCittadella Vis Modena: De Fazio, Sardella (5’st Carretti), Mandelli (5’st Mora), Sala (45’st Serrq), Marchetti, Sabotic (33’st Bertani), Guidone, Osuji (18’st Formato), Fort, Boccaccini, Martey. A disposizione: Piga, Aldrovandi, Andreotti, Teresi. All. GoriSammaurese: Pozzer, Masini, Bolognesi (31’st Scanagatta), Morri, Sedioli, Ferrani, Ravaioli (30’pt Nisi), Maltoni, Merlonghi (27’st Gallo), Gningue, Mavanga (20’st Forte). A disposizione: Ravaioli, Manuzzi, Deskaj, Bonandi, Frosio. All. ProttiArbitro: Navarino di Taurianova Ammoniti: Gningue, Martey, GalloNote: 3 minuti di recupero primo tempo, 3 minuti di recupero secondo tempoFoto Vignoli