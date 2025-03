Buon pareggio del Cittadella Vis Modena sul campo del Tau Altopascio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata numero 26 del Girone D di Serie D vede il Cittadella in trasferta sul difficilissimo campo di Altopascio contro il Tau. La contesa termina 2-2. Il primo tempo parte subito in salita per il Cittadella, gli ospiti passano in vantaggio con Andolfi che non lascia scampo a De Fazio e porta il punteggio sull’1-0. La formazione di Modena prova subito la reazione ma non basta. Scoccata la mezz’ora, ecco la marcatura del pari, 1-1 tra Tau Altopascio e Cittadella Vis Modena. Il pari porta la firma di Federico Sala. Il primo tempo, termina con le due squadre in parità. Inizia la ripresa con le due compagini che ci provano, ma la situazione non si sblocca. Il finale è incandescente.

Il Tau trova il gol del vantaggio con Bartelloni che regala la speranza dei tre punti ai toscani ma quando i padroni di casa stanno già assaporando i tre punti, ecco che gli emiliani agguantano il pareggio. In pieno recupero, dopo un rigore sbagliato al 91esimo da Guidone, Matteo Boccaccini realizza il 2-2. La prima trasferta, di due consecutive, per il Cittadella va quindi in archivio con un pareggio sul campo della terza forza del campionato. Il prossimo turno il gruppo di Modena sarà in scena sul campo del Fiorenzuola.TAU ALTOPASCIO - CITTADELLA VIS MODENA 2-2Reti: 9’ Andolfi, 32’ Sala, 85’ Bartelloni, 93’ BoccacciniTau Altopascio: Cabella, Zanon, Bernardini, Atzeni, Motti, Bongiorni, Manetti (65’ Bartelloni), Meucci, Barsi (76’ Ivan), Andolfi (70’ Carcani), Biagioni. A disposizione: Perallini, Belluomini, Sichi, Bagnoli, Nesti, Grossi. All. Venturi

Cittadella Vis Modena: De Fazio; Sabotic (50’st Mora), Boccaccini, Fort; Manzotti (76’ Sardella), Mandelli, Marchetti, Osuji (64’ Teresi); Martey; Sala (70’ Guidone), Formato (83’ Rovatti). A disposizione: Piga, Aldrovandi, Andreotti, Bertani. All. GoriArbitro: Buzzone di EnnaAmmoniti: Sabotic, Boccaccini, Meucci, OsujiNote: Guidone sbaglia un rigore al 91esimo

«Sono veramente contento di questa partita, faccio un grande applauso di cuore a tutta la squadra, sono stati grandiosi - afferma mister Gori -. Siamo andati in svantaggio su una situazione sfortunata, la mia squadra ha fatto un primo tempo di livello incredibile per intensità e qualità palleggiando molto bene. Abbiamo subito gol alla fine, non abbiamo mollato, abbiamo avuto anche le occasioni per trovare il 3-2. Un elogio alla mentalità ed allo spirito e tutto quello che ha fatto la squadra. Giocavamo contro un avversario che in casa aveva fatto 30 punti su 36 disponibili, questo dà ancora più valore a quanto abbiamo fatto».