Calcio mercato: Real Formigine e Virtus Castelfranco ancora molto attive

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

- non è assolutamente chiuso e proprio ieri abbiamo preso Keviv Loporcaro, un giovane del 2004 lo scorso anno in forza al Seravezza Pozzi, in Serie D, ed ex delle giovanili dl Sassuolo. Abita a Castelfranco, è una punta, mezzala all'occorrenza, un ragazzo che ha già due anni che provavo a portarlo a Castelfranco e alla fine sono riuscito a prenderlo, anche se ora dovrà andare a Formigine. Probabilmente ci saranno due uscite ma dobbiamo ancora parlare coi ragazzi perché sono due che giocano un po' meno.

Poi probabilmente nelle prossime ora faremo un colpo che non era previsto, ma ve lo comunicherò appena ci sarà la firma del giocatore. Poi c'è ancora un ragazzo in prova, un attaccante che sta ancora aspettando la D, ma che speriamo rimanga da noi”.

Rimanendo in Eccellenza, non solo il Formigine si sta muovendo sul mercato, ma anche il Castelfranco che in settimana dovrebbe tesserare Andrea Lotti l’ex attaccante del Rolo Andrea Lotti (’04) e potrebbe arrivare l’ex punta del Salso Antonio Turrà (’04).

La scorsa settimana invece la Pieve Nonantola aveva tesserato Emilio Parrini, centrocampista del 2004, nell’ultima stagione alla Fortis Juventus (Eccellenza toscana).

Fuori provincia, lo Sporting Scandiano ha tesserato l'ex centrocampista della Reggiana Lorenzo Staiti. Si tratta di un giocatore duttile per tutti i ruoli del centrocampo ,con alle spalle una carriera da ex professionista che parla da sola: ha indossato le maglie di Virtus Entella con cui ha fatto la scalata dalla Serie C2 alla Serie B, Feralpisalò e Reggiana con cui ha vinto i playoff di Serie C.

Acque agitate invece al Borgo San Donnino, capolista del girone A di Eccellenza, dove l'uscita del dirigente e (con portafoglio) Pierantonio Gherardi, ex plenipotenziario di Tonnotto San Secondo e Colorno, ha costretto il presidente Magni a tagliare alcuni giocatori come Delporto, Pessagno e Bersanelli.

Matteo Pierotti