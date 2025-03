Calcio a 5 C1: la Pro Patria torna in B con un turno d'anticipo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Pro Patria San Felice travolge 7-3 il Baraccaluga secondo nel big match di C1 di calcio a 5 mandandolo a -6 e con un turno di anticipo festeggia il secondo salto della sua storia in Serie B. Per i ragazzi di Lorenzo Greco è la terza promozione di fila con un triplo salto dalla D alla B in 3 anni da record, dopo la decisione di rinunciare nel 2022 al campionato cadetto. I giallorossi la dominano con un El Madi «illegale» autore di 5 reti: il bomber la sblocca dopo 3 secondi e dopo altri 2’ fa 2-0 quindi Gaglio e ancora El Madi firmano il 4-0 del riposo. Nella ripresa ancora El Madi, poi dopo il 5-1 di nuovo El Madi e Gaglio per il 7-1 accorciato nel finale dai piacentini.

Il ds Angelo Vincenzi: 'Dopo aver rinunciato nel 2022 alla B per una scelta nostra, non era da tutti vincere subito tre campionati di fila, sempre sul campo, senza ripescaggi. Sono davvero felice e orgoglioso di questo gruppo, la seconda promozione in B 7 anni dopo quella ottenuta agli spareggi la voglio dedicare al presidente Umberto Dondi e al nostro staff, mister Greco, poi il preparatore Molinari e quello dei portieri «Kappa» Capaldo'.

Matteo Pierotti