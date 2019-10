Calcio Dilettanti, Castelfranco pareggia: secondo posto arrivabile

Due partite senza un rigore: Castelfranco, cosa ti sta succedendo? Beh, prima di tutto c'è da dire la media rigori-partite, 7 in 8 gare, è comunque ottima e crediamo che nessuna squadra, non solo nella nostra regione ma in Italia, dalla serie A alla Terza categoria, abbia avuto così tanti rigori a favore nelle prime sette giornate. Una media che rispecchia quella dello scorso anno, passata un po' in sordina ma non al sottoscritto, sempre attento a questi numeri. Seconda considerazione: nessun rigore a favore nelle ultime due partite ma anche nessuno contro, anche se quelli dell'Agazzanese, due domeniche fa nella partita persa immeritatamente contro la Virtus, hanno protestato a lungo per un contatto più che dubbio in area. Rigori a parte, ilha conquistato un punto tutto sommato buono contro unbisognoso di punti e che in settimana aveva affidato la panchina all'ex del Parma Marco Osio (nella foto). Un pareggio che permette ai biancogialli di posizionarsi a soli 3 punti dal secondo posto, obiettivo minimo stagionale.Per il resto, da segnalare che a parte la capolistache quest'anno non può proprio sbagliare, a parte il derelittobattuto 2-1 a, tutte le altre possono lottare per il secondo posto con una classifica davvero cortissima e cervellotica. Torna sulla terra lache perde la sua seconda partita consecutiva battuta in casa dalla. Lo avevamo detto, però: i sassolesi quest'anno hanno allestito un'ottima squadra, hanno un giovane, Casta, tra i migliori della categoria se non il migliore, e un Habib che può fare la differenza, ma finora hanno incontrato formazioni in fondo alla classifica e adesso che arrivano le squadre 'toste', iniziano ad arrancare. Ilinguaia labattendola 2-1, mentre perde 'solo' 1-0 ilsul campo di unache non vuole decollare.Nel girone B di Promozione, la capolistavince 2-1 sul campo di una sfortunatissimae va in fuga: ora i punti di vantaggio sulla seconda, il, fermato dalsul 2-2, sono 4. C'è da dire subito che la Riese, passata in vantaggio al 42' con Okpebholo, avrebbe meritato almeno un punto ma è stata punita nel finale al 73' da Gripshi (non abbiamo ancora capito per quale motivo il Campagnola, dopo averlo preso in estate, lo abbia fatto partire così facilmente), e all'82' da Cisse. Tornando al Campagnola, la seconda della classe passa con Contu, poi il Castellarano, ora terzo da solo, la ribalta con Ierardi (rig.) e Guilouzi, ma al 79' Spataro segna il gol del pareggio che non serve a nessuna delle due.Al quarto posto troviamo un sorprendenteche supera 3-0 in trasferta una deludentecon Quartaoli e Aracri, autore di una doppietta. Continua il buon momento delche con un pirotecnico 6-2 batte ilgrazie anche alla tripletta di Aurea. Vittoria pesantissima per ilche supera nello scontro diretto ilcon una doppietta del solito Barozzi. Continua la crisi dellabattuta 1-0 a(rete di Di Costanzo): va detto subito che la Solierese, contrariamente a quanto hanno dichiarato i dirigenti gialloblù, non punta alla salvezza ma almeno ai playoff, però la Pieve ha un organico superiore e non può stazionare nelle zone pericolose della classifica. E' vero che aveva qualche defezione, ma con l'organico che ha, non può continuare a collezionare sconfitte. Vittoria al cardiopalma del(4-3) nello scontro salvezza contro il: una rete di Sanci al 93' ha permesso ai bolognesi di conquistare tre punti pesantissimi. Infine due 0-0 nelle sfide(i reggiani stentano a decollare) e