Calcio Dilettanti, Castelfranco travolto dalla Arcetana

Questa volta non parliamo dei rigori del: del resto parlare di una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica ma che ottiene solo 12 punti in 9 gare nonostante 7 rigori a favore, che viene travolta da una modestache chiude la pratica con tre reti in 15 minuti (nella foto i marcatori Guerri, doppietta, e Bernabei), è come sparare sulla croce rossa. E allora parliamo di unache con un gol al 1' del solito Scarlata, un giovane di cui sentiremo parlare a lungo, vedrete, infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista, che sembrava in fuga. Il colpo della giornata lo fa anche laal termine di una partita pazza sul campo della Folgore Rubiera. I sassolesi vanno sull'1-0 in avvio con un rigore di Habib, i reggiani la ribaltano portandosi sul 2-1 con un rigore di Greco ma nei 3 minuti successivi si suicidano subendo un altro rigore trasformato da Casta (è il quarto stagionale per i sassolesi) e il 3-2 di Gatti, poi sfiorano il pari che poteva anche starci, però. Ma la vera impresa del giorno è il pareggio per 1-1 (al rigore di Napoli ha risposto il penalty del solito Zito) dei ragazzini delcontro il quotatoche in terra modenese delude e non poco anche se gli manca un rigore. Fa notizia anche la vittoria del lanciatissimosul campo del(rete di Iattici), una delle squadre più in forma, mentre il, a nostro parere la candidata principale assieme al Castelvetro alla retrocessione diretta, si arrende in casa per 0-2 al Colorno. Male, molto male ilche ogni tanto ha un passaggio a vuoto come quello sul campo di unache vince 3-1 (per i modenesi gol del solito Fiocchi, altro giovane davvero interessante) e si porta a -2 dalla capolista.Nel girone B di Promozione, cade la capolistain casa contro un sorprendente, ma fino a un certo punto,che segna con Aurea e Piermattei, ma le inseguitrici non ne approfittano. Addirittura ilsi fa fermare adal modestissimo Galeazza: i reggiani non basta una doppietta di Avanzini per avere ragione dei bolognesi che vanno a segno con Doronzo e pareggiano al 90' con Nid Mansour. Risale invece la classifica ilche però piega solo nel minuti finali il Persiceto con un rigore di Meneghinello. Male, malissimo il Castellarano che cade aper 3-2: i modenesi si portano addirittura sul 3-0 con Gjinaj (rig.), Miani e Ciarlantini, poi i reggiani accorciano con Potenza e un rigore di Ierardi ma non basta. La, pur con una formazione rimaneggiate per squalifiche assurde con direzioni di gara che la stanno massacrando, va sotto sul campo dellache segna con Muracchini, ma Zogu su rigore e Mustica porta a casa i tre punti interrompendo la mini crisi. Risorge la Pieve che in una partita assurda contro ilsi porta sul 2-0 con una doppietta di Rizzo, subisce il 2-2 (reti di Cani e autogol i Boni), ma Mazzini all'89' e Caselli al 93' segnano il 4-2 finale dei nonantolani. Torna a respirare ilche supera 2-1 unain piena crisi che si porta sull'1-0 con con un'autorete di Galuppi, ma Bellesia e Attolini danno la vittoria alla squadra di Pellacani. Prima vittoria stagionale per ilche va sotto con la(rete di Bernardo), poi la ribalta con Osama e Mastroleo. Infine vittoria preziosissima delper 2-0 nel derby con la: i gol portano le firme di Aurea e Piermattei F.