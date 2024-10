Calcio Dilettanti, maltempo: saltano anche Eccellenza e Promozione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla fine anche il Comitato regionale si è arreso: oggi quindi si giocherà in nessun campionato, fermi dunque Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria.Il Crer, memore dell'errore fatto un mese fa di sospendere i campionati da Bologna verso la Romagna, ha cercato fino all'ultimo di tenere in piedi almeno l'Eccellenza e la Promozione, ma alla fine, soprattutto per i problemi di circolazione, ha dovuto rinviare anche questi campionati. Siamo convinti che oggi diverse partite si sarebbero giocate (molte erano anche sul sintetico), ma alla fine per la 'criticità idraulica e le difficoltà di circolazione' ha dovuto rinviare a data da destinarsi tutte le partite.