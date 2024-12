Calcio Dilettanti, per le modenesi una coppa amara

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Vianese batte un Real Formigine imbottito di giovani ai quarti di Coppa Italia di Eccellenza e vola in semifinale. Al 17’ azione della Vianese chiusa da Malivojevic che tira, ma Accursio blocca a terra. Tre minuti dopo Bernabei scambia con Rizzuto e tira dall’interno dell’area piccola, ma calcia alto. Al 23’ Scambio Vaccari-Zinani e palla per Malivojevic che viene atterrato in area: è rigore. Lo stesso numero dieci rossoblù spiazza Accursio: 0-1. Nella ripresa, parte forte la Vianese che all’8’, con Falanelli, imbeccato da Caselli, scarica un diagonale che Accursio para a terra. Al 19’ bell’azione di prima della Vianese che porta lo stesso Caselli al tiro vincente dal limite: 0-2. Falanelli ci riprova al 24’ ma il portiere respinge. La Vianese getta nella mischia anche i due nuovi, Pezzani e Sighinolfi, mentre Falanelli mette a dura prova ancora i riflessi di Accursio con un tiro dopo una corsa di trenta metri, ma il portiere c’è.

Al 43’ altro rigore per la Vianese per fallo su Vaccari; Falanelli segna lo 0-3. Al 4’ di recupero Caselli calcia al volo da venti.

Coppa Promozione

Cdr Mutina, Castelnuovo e San Felice salutano la coppa: tutte e tre le modenesi escono agli ottavi.



I tabellini

REAL FORMIGINE-VIANESE 0-4

REAL FORMIGINE: Accursio, Cornia, Saccani (46’ Mazzarano), Roncaglia, Khalili, Galli (58’ Marverti), Toccaceli, Cantarello (63’ Cuoghi), Napoli, Masoch, Angelillis (67’ Loporcaro). A disp. Rossi, Macchioni, Barbieri, Zafferri, Crispino. All. Cattani

VIANESE: Malpeli, Zinani (67’ Pezzani), Silvestro, Caselli, Coli, Palmiero, Vaccari, Bernabei (88’ Bonacini), Falanelli (92’ Gvianidze), Malivojetic (81’ Mininno), Rizzuto (75’ Sighinolfi). A disp. Della Corte, Mammi, Spigoni, Bertetti. All. Sarnelli

ARBITRO: Clemente di Ravenna

RETI: 23’ rig. Malivojevic, 64’ Caselli, 89’ rig. Falanelli, 94’ Caselli

Note: ammoniti: Silvestro, Marverti, Roncaglia, espulsi Cattani (all.) e Ghidini (ds Formigine)



CAMPAGNOLA-ATL. CDR MUTINA 6-5



(Dopo i rigori, 0-0 al 90') CAMPAGNOLA: Vioni, Ricciotti, Marzi, Vezzani, Camera, Mora (45' Camillo), Montanari, Barilli, Consiglio (55' Chakir), Rivi (85' Ricciardi), Previato. A disp.: Vlas, Pedrazzoli, Cortese, Vetere. All. Manfredini

CDR MUTINA: Chiossi, Sejdiraj, Lazzaretti, Gualdi, Ognibene (60' Ricaldone), Vignocchi (61' Ligabue), Guerrero, (51' Panzanato), Caselli, Corbelli, Veneri (65' Turci F.), Cavani. A disp.: Tagliavini N., Lazzarini, Silvestri, Turci M., Tagliavini A. All. Paganelli

ARBITRO: Bella di Bologna

NOTE: ammoniti: Rivi, Turci, Previato



FORNOVO MEDESANO 3 CASTELNUOVO 0

FORNOVO: Bolzoni, Donelli, Bartiromo, Zeffirini, Davighi (46' Galuppo), Bersanelli (89' Aiacobaie), Sutera (74' Petrolini), Danini, Ferraroni (84' Fontana), Bernardini (57' Cavaglieri), Adorni. A disp.: Carcelli, Ajdini, Galuppo, Sani. All. Rizzelli

CASTELNUOVO: Braglia (44' Ripesi), Stanzani, Nizzoli, Bellei Ponzi, Manini, Borri, Fosu Kwakye (60' Le Guern), Buffagni (66' Paltrinieri), Cantaroni (46' Fugallo), Progulakis (62' Copertino), Baffo. A Disp.: Reggiani, Manni, Cheli. All. Casagrandi

ARBITRO: Reggiani di Finale

RETI: 29' Sutera, 67' Bersanelli, 81' rig. Danini



SAN FELICE-CENTESE 1-3

SAN FELICE: Malagoli, Reggiani, Gentile (83' Zanfi), Marchesini, Borghi Al., Martino, Bernabiti (62' Marconi), Abdulouaret, Ndrejaj (76' Bagni), Cesari (66' Borghi T.), Deboni. A disp.: Galeazzi, Sottili, Ermeni, Zanfi, Bagni, Borghi T., Giovannini, Masuzzo, Marconi. All.: Verdi

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, D'Aniello, Parola (68' Costantini), Sassu, Bonvicini, Pirreca (87' Govoni), Aiello (90' Campanini), Sanci. A disp.: Melloni, Zanella, Quaquarelli, Campanini, Minelli, Costantini, Govoni, Cantelli, Caso. All.: Di Ruocco

ARBITRO: Nadini di Modena

RETI: 25' Bonvicini, 43' Pirreca, 48' rig. Ndrejaj, 91' Sanci

NOTE: spettatori 100; ammoniti Abdelouaret, Parola, Govoni; espulso al 71' Abdelouaret per doppia ammonizione; recupero 0', 3'.

Matteo Pierotti