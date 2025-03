Calcio giovanile: a Camposanto aggressione violenta in campo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un altro episodio di violenza in una gara di calcio giovanile. E’ accaduto sabato scorso a Camposanto durante la gara Virtus Camposanto-4Ville (Under 19 provinciale). Subito dopo il fischio finale, due giocatori del Camposanto hanno aggredito due avversari che sono finiti all’ospedale, uno con una triplice frattura alla mandibola e uno con un grosso ematoma alla nuca. Ieri il giudice sportivo della Figc di Modena ha squalificando fino al 13 marzo 2026 Bilal Maazouz (classe 2006) 'perché al 50’ del secondo tempo – si legge sul comunicato - dopo che la squadra avversaria aveva segnato una rete, si avvicinava ad un giocatore avversario mettendogli le mani sulle spalle e colpendolo con una violenta testata, a seguire gli sferrava un violento pugno al viso e, dopo che il giocatore avversario è caduto al suolo, infieriva con calci'.

Stop fino al 13 dicembre 2025, invece per il suo compagno di squadra 16enne Chahid Maazouz (classe 2008) che 'aggrediva un avversario che era intervenuto in difesa di un proprio compagno, colpendolo con un pugno al viso, con un calcio al busto e, a seguire, da numerosi pugni'. Entrambi i ragazzi del 4Ville (uno verrà operato alla mandibola) sporgeranno denuncia.Il presidente della Virtus Camposanto Daniele Borghi ha stigmatizzato l'accaduto: 'Sabato ho subito chiamato il presidente del 4Ville e le due famiglie dei ragazzi colpiti e ho chiesto scusa a nome della Virtus. Lunedì poi ho convocato al campo i due nostri giocatori responsabili di questo atto inqualificabile e ho detto loro che possono restituire la borsa: qui a Camposanto non li vogliamo vedere nemmeno più dentro al recinto dello stadio per vedere le partite'.