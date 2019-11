Calcio, il Modena ha esonerato Zironelli: arriva mister Mignani

Il Modena calcio ha deciso oggi di esonerare il tecnico Mauro Zironelli. 'Il club ringrazia Zironelli per il lavoro fatto in questi mesi alla guida dei gialloblù e gli augura le migliori fortune professionali' - si legge in una breve nota.

Già individuato anche il nome del nuovo allenatore: si tratta di Michele Mignani che sarà presentato domani ai media nella sala stampa dello stadio Braglia 17.30. Michele Mugnani, 47 anni (nella foto), ha allenato sinora l'Olbia e il Siena in serie C fino al maggio scorso.