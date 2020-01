Calcio: Il Modena vince a Padova il Carpi cade a Vicenza

Il Modena vince, in trasferta, per una rete a zero, contro una delle grandi protagoniste del campionato di serie C. Determinante per aprire e chiudere la partita la rete di Carlo Emanuele Ferrario. La rete nasce su una punizione di Tulissi dalla lunga distanza, respinta da Minelli. Ci arriva Minelli che serve un perfetto cross per Ferrario che insacca la rete.



Niente da fare per il Carpi a Vicenza, contro la capolista del campionato. Sconfitto per 1-0. A decidere la partita Cinelli, nella ripresa. Una battuta d'arresto per i biancorossi dopo sette vittorie ed un pareggio. L'ultima sconfitta del Carpi risale al 28 ottobre









I tabellini







PADOVA-MODENA 0-1



Reti: 58' Ferrario



PADOVA (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Andelkovic, Lovato; Fazzi (71' Baraye), Mandorlini, Hallfredsson, Ronaldo (71' Piovanello), Rondanini (55' Germano); Santini (63' Litteri), Nicastro. A disp.: Merelli, Capelli, Soleri, Daffara, Buglio, Castiglia, Ilie. All.: Sullo

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Muroni, Rabiu (84' Boscolo Papo), Pezzella (90' De Grazia); Tulissi (90' Stefanelli); Ferrario (74' Rossetti), Spagnoli. A disp.: Pacini, Narciso, Giron, Bearzotti, Politti, Bruno Gomes. All.: Mignani.



Arbitro: Carella di Bari



Ammoniti: Ronaldo, Nicastro, Mandorlini, Pelagatti, Papo





VICENZA-CARPI 1-0

Reti: 28’st Cinelli

VICENZA (4-4-2): Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero; Zarpellon (19’st Tronco), Cinelli, Pontisso (40’st Rigoni), Vandeputte (41’st Zonta); Arma, Guerra (27’st Saraniti).

A disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Pasini, Emmanuello, Bonetto.

Allenatore: Di Carlo

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Pellegrini (19’st Fofana), Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi (41’st Maurizi), Saric (25’st Boccaccini); Jelenic; Vano (25’st Cianci), Biasci.

A disposizione: Rossini, Carta, Varoli, Carletti, Varga, Lomolino, Mastaj, Simonetti.

Allenatore: Riolfo

Arbitro: Meraviglia di Pistoia, assistenti Barone di Roma 1 e Trinchieri di Milano

Ammoniti: espulsi Jelenic al 34’st e Maurizi al 45’st; ammoniti Vano, Cappelletti, Saric, Ligi, Cinelli, Saraniti, Liviero; recupero 2’ primo tempo e 5’ secondo tempo